FENERBAHÇE HABERİ: Djiku'dan transfer itirafı! "Diğer teklif sunan takımlar..."

Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, önemli açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, önemli açıklamalarda bulundu.
Fransa'dan RMC Sport'a konuk olan Djiku, sarı-lacivertlilere transferi hakkında itirafta bulundu.
İşte o sözler...
"Fenerbahçe'ye transferim, düşünülmüş ve planlanmış bir karardı. Başka güzel teklifler de aldım, hem Fransa'dan hem Avrupa'nın diğer takımlarından fakat, Fenerbahçe'nin sunduğu proje benim için çok önemliydi."
"Avrupa kupalarında tekrardan oynamak istiyordum. Strasbourg'da bu deneyimi yaşamıştım. Benim için önemliydi. Diğer teklif sunan takımlarda bu seçenek yoktu."
BÜYÜK TRANSFERLER YAPILDI!
"Fenerbahçe'nin projesi beni bayağı etkiledi. Büyük transferler yaptılar. Tekrar şampiyon olmak istiyorlar. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyorlar."
"Türkiye'nin, UEFA sıralamasından dolayı ikinci ve üçüncü UEFA Konferans Ligi'ne gitti. Seneye ilk iki takım Şampiyonlar Ligi hakkı elde edecek."
"Dediğim gibi iyi düşündük. Menajerim ve aynı zamanda abim ve ailemle bu kararı verdik. Bugün bu kararı aldığımızdan dolayı çok mutluyuz."
"TADIC VE FRED..."
"Fenerbahçe'de en beğendiğim oyuncular için iki isim vereceğim. Biri Dusan Tadic, inanılmaz bir ayağı var.
Diğeri de Fred. Topla defansif ve ofansif açıdan büyük fark yaratıyor. Takımda çok kaliteli isimler ve iyi bir rekabet var. Edin Dzeko da çok büyük bir golcü."
"SÜPER LİG GELİŞEN BİR LİG"
"Süper Lig gelişen bir lig, bu yaz yapılan transferleri gördük. Oyun anlamında Fransa'dan farklı, çok daha fazla pozisyon oluyor burada. Fiziksel açıdan iki ligin eşit seviyede olduğunu söyleyebilirim ama Fransa'da oyun daha oturaklı ve düşünceye dayalı, Türkiye'de ise daha serbest. Bana göre iki lig arasındaki en büyük fark bu."