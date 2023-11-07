FENERBAHÇE HABERİ: Djiku'dan transfer itirafı! "Diğer teklif sunan takımlar..."

"SÜPER LİG GELİŞEN BİR LİG"

"Süper Lig gelişen bir lig, bu yaz yapılan transferleri gördük. Oyun anlamında Fransa'dan farklı, çok daha fazla pozisyon oluyor burada. Fiziksel açıdan iki ligin eşit seviyede olduğunu söyleyebilirim ama Fransa'da oyun daha oturaklı ve düşünceye dayalı, Türkiye'de ise daha serbest. Bana göre iki lig arasındaki en büyük fark bu."