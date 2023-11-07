Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Djiku'dan transfer itirafı! "Diğer teklif sunan takımlar..."

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku'dan transfer itirafı! "Diğer teklif sunan takımlar..."

Son dakika spor haberi: Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Alexander Djiku, Fransa'ya röportaj verdi. Fenerbahçe'ye transferi hakkında konuşan Ganalı stoper, flaş bir itirafta bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 12:42
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERİ: Djiku'dan transfer itirafı! "Diğer teklif sunan takımlar..."

Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, önemli açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku'dan transfer itirafı! "Diğer teklif sunan takımlar..."

Fransa'dan RMC Sport'a konuk olan Djiku, sarı-lacivertlilere transferi hakkında itirafta bulundu.

İşte o sözler...

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku'dan transfer itirafı! "Diğer teklif sunan takımlar..."

"Fenerbahçe'ye transferim, düşünülmüş ve planlanmış bir karardı. Başka güzel teklifler de aldım, hem Fransa'dan hem Avrupa'nın diğer takımlarından fakat, Fenerbahçe'nin sunduğu proje benim için çok önemliydi."

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku'dan transfer itirafı! "Diğer teklif sunan takımlar..."

"Avrupa kupalarında tekrardan oynamak istiyordum. Strasbourg'da bu deneyimi yaşamıştım. Benim için önemliydi. Diğer teklif sunan takımlarda bu seçenek yoktu."

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku'dan transfer itirafı! "Diğer teklif sunan takımlar..."

BÜYÜK TRANSFERLER YAPILDI!
"Fenerbahçe'nin projesi beni bayağı etkiledi. Büyük transferler yaptılar. Tekrar şampiyon olmak istiyorlar. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyorlar."

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku'dan transfer itirafı! "Diğer teklif sunan takımlar..."

"Türkiye'nin, UEFA sıralamasından dolayı ikinci ve üçüncü UEFA Konferans Ligi'ne gitti. Seneye ilk iki takım Şampiyonlar Ligi hakkı elde edecek."

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku'dan transfer itirafı! "Diğer teklif sunan takımlar..."

"Dediğim gibi iyi düşündük. Menajerim ve aynı zamanda abim ve ailemle bu kararı verdik. Bugün bu kararı aldığımızdan dolayı çok mutluyuz."

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku'dan transfer itirafı! "Diğer teklif sunan takımlar..."

"TADIC VE FRED..."
"Fenerbahçe'de en beğendiğim oyuncular için iki isim vereceğim. Biri Dusan Tadic, inanılmaz bir ayağı var.

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku'dan transfer itirafı! "Diğer teklif sunan takımlar..."

Diğeri de Fred. Topla defansif ve ofansif açıdan büyük fark yaratıyor. Takımda çok kaliteli isimler ve iyi bir rekabet var. Edin Dzeko da çok büyük bir golcü."

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku'dan transfer itirafı! "Diğer teklif sunan takımlar..."

"SÜPER LİG GELİŞEN BİR LİG"
"Süper Lig gelişen bir lig, bu yaz yapılan transferleri gördük. Oyun anlamında Fransa'dan farklı, çok daha fazla pozisyon oluyor burada. Fiziksel açıdan iki ligin eşit seviyede olduğunu söyleyebilirim ama Fransa'da oyun daha oturaklı ve düşünceye dayalı, Türkiye'de ise daha serbest. Bana göre iki lig arasındaki en büyük fark bu."

DİĞER
Tuba Ünsal'ın eski sevgilisi Serdar Turan'ın eşinden 'zina' davası! "Eşim beni aldatıyor"
Soykırımın suç ortakları! Almanya Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhartz İsrail askerleri için kan bağışında bulundu
Flaş Muslera gelişmesi!
Savunmaya 1.91'lik kule geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Melih Mahmutoğlu'ndan şampiyonluk sözleri
Savunmaya 1.91'lik kule geliyor
10 KASIM TATİL Mİ 2023? 10 Kasım yarım gün mü, resmi tatil mi?
Canlı Dolar ve Altın fiyatları
Süper Loto sonuç sorgulama ekranı
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eczacıbaşı Şampiyonlar Ligi sahnesinde! Eczacıbaşı Şampiyonlar Ligi sahnesinde! 13:45
RB Salzburg - Inter maçı ne zaman? RB Salzburg - Inter maçı ne zaman? 13:33
Real Sociedad - Benfica maçı ne zaman? Real Sociedad - Benfica maçı ne zaman? 13:29
Aday olacak mı? Çebi resmen açıkladı Aday olacak mı? Çebi resmen açıkladı 13:26
Real Madrid - Braga maçı ne zaman? Real Madrid - Braga maçı ne zaman? 13:26
Napoli - Union Berlin maçı ne zaman? Napoli - Union Berlin maçı ne zaman? 13:22
Daha Eski
PSV - Lens maçı ne zaman? PSV - Lens maçı ne zaman? 13:18
Arsenal - Sevilla maçı ne zaman? Arsenal - Sevilla maçı ne zaman? 13:15
Avcı: F.Bahçe dosyasını kapattık! Avcı: F.Bahçe dosyasını kapattık! 13:10
Flaş Muslera gelişmesi! Flaş Muslera gelişmesi! 12:45
Galatasaray Münih deplasmanına hazır! Galatasaray Münih deplasmanına hazır! 12:44
TV8 5'taki canlı şifresiz maçlar listesi TV8 5'taki canlı şifresiz maçlar listesi 12:42