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Camia tek yürek

Ali Koç’un son dönemdeki iddialara verdiği yanıtlar ile camia kenetlendi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 06:50
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Camia tek yürek

Başkan Ali Koç'un Divan Kurulu'ndaki konuşması büyük yankı uyandırdı. Yıllardır bir araya gelmekte zorlanan sarı-lacivertli camia, Koç'un ifadeleri sonrasında tek yürek oldu. Bu sezon hakem hatalarından yakınan Fenerbahçe'de, verilen kararların perde arkasını aydınlatmak için çalışılacağının ifade edilmesi taraftarları memnun etti. Özellikle Erden Timur'un suçlamalarına verdiği yanıtlar sosyal medyada büyük yankı buldu. Koç, uzun süredir beklediği desteği ilk kez bu kadar yüksek oranda sağlamış oldu.

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