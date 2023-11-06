Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Trabzonspor maçı sonrası soyunma odasında bunları söyledi!

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Trabzonspor maçı sonrası soyunma odasında bunları söyledi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Trabzonspor'a 3-2 yenildi. Mağlubiyetin ardından soyunma odasında oyuncularına seslenen teknik direktör İsmail Kartal, dikkat çeken sözler sarf etti. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 11:38
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Trabzonspor maçı sonrası soyunma odasında bunları söyledi!

Fenerbahçe'nin elde ettiği galibiyet serisi Trabzonspor yenilgisi ile son buldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Trabzonspor maçı sonrası soyunma odasında bunları söyledi!

Sarı-lacivertli takım, ligin 11. haftasında sahasında konuk ettiği Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Trabzonspor maçı sonrası soyunma odasında bunları söyledi!

Derbi maçtan sonra, Fenerbahçe soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Trabzonspor maçı sonrası soyunma odasında bunları söyledi!

Trabzonspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte Kadıköy'de sesizlik hakimdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Trabzonspor maçı sonrası soyunma odasında bunları söyledi!

Takvim'de yer alan habere göre teknik direktör İsmail Kartal soyunma odasına girdikten sonra yaptığı konuşmayla sessizliğe son verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Trabzonspor maçı sonrası soyunma odasında bunları söyledi!

Tecrübeli teknik adam, takıma yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Trabzonspor maçı sonrası soyunma odasında bunları söyledi!

"Sadece 1 maç kaybettik. Şimdi üzülme zamanı değil. Daha da kenetlenme zamanı... Daha çok çalışacağız.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Trabzonspor maçı sonrası soyunma odasında bunları söyledi!

Kaldırın kafanızı, sezon sonunda şampiyon biz olacağız."

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Trabzonspor maçı sonrası soyunma odasında bunları söyledi!

İsmail Kartal'ın konuşmalarından sonra sözü Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Tadic aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Trabzonspor maçı sonrası soyunma odasında bunları söyledi!

Tecrübeli oyuncu takıma yaptığı konuşmada, "Bugün kötü olabiliriz ama hepimiz çok kaliteli oyuncularız. Bunu şimdiye kadar oynadığımız maçlarda gösterdik."

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Trabzonspor maçı sonrası soyunma odasında bunları söyledi!

"Sezon sonunda şampiyonluk bizim olacak. Bu tip yol kazaları olur" diye konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Trabzonspor maçı sonrası soyunma odasında bunları söyledi!

Bu konuşmadan sonra soyunma odasında alkış tufanı koptu.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Djiku ve Fred'den flaş hamle! A. Demirspor maçında...
Buruk'tan F.Bahçelileri kızdıracak sözler!
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (6 Kasım Pazartesi)
Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı 6 Kasım?
10 KASIM İLE İLGİLİ ŞİİRLER KISA, UZUN | 10 Kasım şiirleri 2, 3, 4, 5 kıta - En güzel 10 Kasım şiirleri
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Villarreal sonunu getiremedi! Villarreal sonunu getiremedi! 11:45
Buruk'tan F.Bahçelileri kızdıracak sözler! Buruk'tan F.Bahçelileri kızdıracak sözler! 11:38
Mağlubiyetin ardından oyuncularına bunları söyledi! Mağlubiyetin ardından oyuncularına bunları söyledi! 11:38
Abdullah Avcı takımı çıkışa geçirdi! Abdullah Avcı takımı çıkışa geçirdi! 11:14
Kadroyu kim sızdırdı? Takibe alındı Kadroyu kim sızdırdı? Takibe alındı 10:56
Devler Ligi'nde 4. hafta başlıyor! İşte maç programı Devler Ligi'nde 4. hafta başlıyor! İşte maç programı 10:54
Daha Eski
NBA'de Suns, Pistons'ı 120-106 yendi NBA'de Suns, Pistons'ı 120-106 yendi 10:51
Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda? Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda? 10:18
G.Saray'da Icardi gelişmesi! Bayern maçında... G.Saray'da Icardi gelişmesi! Bayern maçında... 10:11
Cimbom'da 1 ayrılık 1 transfer Cimbom'da 1 ayrılık 1 transfer 10:09
Sürpriz karar! İşte Bayern maçı 11'i Sürpriz karar! İşte Bayern maçı 11'i 09:57
Kupada kura çekimi heyacanı! Kupada kura çekimi heyacanı! 09:51