FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Trabzonspor maçı sonrası soyunma odasında bunları söyledi!

Fenerbahçe'nin elde ettiği galibiyet serisi Trabzonspor yenilgisi ile son buldu.
Fenerbahçe'nin elde ettiği galibiyet serisi Trabzonspor yenilgisi ile son buldu.
Sarı-lacivertli takım, ligin 11. haftasında sahasında konuk ettiği Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldu.
Derbi maçtan sonra, Fenerbahçe soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı. İşte detaylar...
Trabzonspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte Kadıköy'de sesizlik hakimdi.
Takvim'de yer alan habere göre teknik direktör İsmail Kartal soyunma odasına girdikten sonra yaptığı konuşmayla sessizliğe son verdi.
Tecrübeli teknik adam, takıma yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
"Sadece 1 maç kaybettik. Şimdi üzülme zamanı değil. Daha da kenetlenme zamanı... Daha çok çalışacağız.
Kaldırın kafanızı, sezon sonunda şampiyon biz olacağız."
İsmail Kartal'ın konuşmalarından sonra sözü Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Tadic aldı.
Tecrübeli oyuncu takıma yaptığı konuşmada, "Bugün kötü olabiliriz ama hepimiz çok kaliteli oyuncularız. Bunu şimdiye kadar oynadığımız maçlarda gösterdik."
"Sezon sonunda şampiyonluk bizim olacak. Bu tip yol kazaları olur" diye konuştu.
Bu konuşmadan sonra soyunma odasında alkış tufanı koptu.
Fenerbahçe, hafta içinde Konferans Ligi gruplarındaki 4. maçında Ludogorets'e konuk olacak.
Sarı-lacivertliler ligin 12. haftasında ise Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak.