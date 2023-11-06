Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Djiku ve Fred'den flaş hamle! Adana Demirspor maçında...

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku ve Fred'den flaş hamle! Adana Demirspor maçında...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de üst üste yaşanan sakatlıklar camianın dengesini bozmuş durumda. Sezona müthiş bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, Becao, Djiku ve Fred'in sakatlıklarıyla sarsıldı. Özellikle savunma hattında büyük sorun yaşayan Kanarya, Trabzonspor ile oynadığı derbiden 3-2 mağlup ayrılarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı. Süper Lig'de Adana Demirspor ile kritik bir müsabakaya çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın Djiku ve Fred hakkındaki açıklamaları camiaya umut vermişti. Peki Fred ve Djiku, Adana Demirspor maçında sahada olacak mı? İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 11:56 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 12:04
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FENERBAHÇE HABERİ: Djiku ve Fred'den flaş hamle! Adana Demirspor maçında...

Taraftarı önünde ligde Trabzonspor'a 26 yıl sonra kaybeden ve 19'da 19'luk galibiyet serisi son bulan Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Fred'in takım içinde vazgeçilmez oyuncular olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku ve Fred'den flaş hamle! Adana Demirspor maçında...

Stoperde yerlerine forma giyen Samet Akaydın ile Jayden Oosterwolde bireysel hatalarıyla saç baş yoldurttu.

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku ve Fred'den flaş hamle! Adana Demirspor maçında...

Hollandalı oyuncu, kilidi açan Onuachu'yu maç boyunca savunamazken tercihleriyle de çileden çıkardı.

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku ve Fred'den flaş hamle! Adana Demirspor maçında...

17 pas kaybıyla sahanın en kötüsü olup 3 hava topunun 2'sini kaybetti.

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku ve Fred'den flaş hamle! Adana Demirspor maçında...

Eldeki sağlam tek orijinal stoper Samet, ayağına gelen fırsatı tepti. Hatasıyla Trabzonspor'a üçüncü golü hediye ederken şut engelleme ve pas arası değerlerinde sıfır çekti.

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku ve Fred'den flaş hamle! Adana Demirspor maçında...

4 ikili mücadelenin 3'ünü kaptırırken 10 kez de rakibe topu verdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku ve Fred'den flaş hamle! Adana Demirspor maçında...

ZAJC, FRED'İN BOŞLUĞUNU DOLDURAMADI
Merkezde teknik direktör İsmail Kartal'ın formayı teslim ettiği Miha Zajc, Fred'in boşluğunu dolduramadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku ve Fred'den flaş hamle! Adana Demirspor maçında...

Orta saha ile hücum arasında enerji ve pas istasyonu olma konusunda fark yaratamayan Sloven futbolcu, Mendy-Berat ikilisine İsmail ile birlikte üstünlük kuramadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku ve Fred'den flaş hamle! Adana Demirspor maçında...

Orta, uzun top, dribbling, hava topu ve pas arası karnelerinde sıfırı tüketirken performansıyla sınıfta kaldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku ve Fred'den flaş hamle! Adana Demirspor maçında...

İsmail Kartal'ın maç sonrası soyunma odasında yaptığı konuşmada Samet'e moral vererek, "Futbolda böyle kazalar olur. Suçu bir ya da iki kişiye yüklemek yanlış olur. Küsmeden, mücadeleye devam" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku ve Fred'den flaş hamle! Adana Demirspor maçında...

ASIL SIKINTI AVRUPA'DA
Sarı lacivertliler, Trabzonspor maçına Serdar Aziz, Djiku, Becao, Fred, King ve Mert Hakan'dan yoksun çıktı. Ancak Ludogorets karşısında kadro sıkıntısı daha da büyüyecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku ve Fred'den flaş hamle! Adana Demirspor maçında...

Bunun nedeni Mert Müldür ve Samet Akaydın'ın, UEFA'ya verilen listede yer almamaları.

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku ve Fred'den flaş hamle! Adana Demirspor maçında...

İsmail Kartal, zorunlu olarak stoperde Oosterwolde'nin yanında Crespo ya da İsmail Yüksek'e görev verecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku ve Fred'den flaş hamle! Adana Demirspor maçında...

Bu ikiliden diğeri de orta sahada forma giyecek. Kulübe ise iyice zayıflamış olacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku ve Fred'den flaş hamle! Adana Demirspor maçında...

Trabzonspor maçının ardından İsmail Kartal'dan sürpriz bir açıklama gelmiş, "Fred ve Djiku, Adana Demir maçına yetişebilir" demişti.

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku ve Fred'den flaş hamle! Adana Demirspor maçında...

FRED VE DJIKU'DA SON DURUM NE?
Star.com.tr'nin haberine göre; Sağlık kurulu, iki yıldız için tam anlamıyla seferberlik ilan etmiş durumda.

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku ve Fred'den flaş hamle! Adana Demirspor maçında...

RİSK ALIP SAHAYA ÇIKMAK İSTİYORLAR!
Hem Fred hem de Djiku'nun, ağrıları geçer geçmez risk alıp sahaya çıkmak istedikleri kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Djiku ve Fred'den flaş hamle! Adana Demirspor maçında...

Ancak kötü senaryoda ikilinin daha ciddi sakatlık yaşamaları muhtemel. İsmail Kartal'ın sağlık ekibinden, iki öğrencisiyle ilgili olarak her gün düzenli olarak bilgi aldığı öğrenildi.

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