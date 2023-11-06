FENERBAHÇE HABERİ: Djiku ve Fred'den flaş hamle! Adana Demirspor maçında...

Taraftarı önünde ligde Trabzonspor'a 26 yıl sonra kaybeden ve 19'da 19'luk galibiyet serisi son bulan Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Fred'in takım içinde vazgeçilmez oyuncular olduğu bir kez daha ortaya çıktı.
Taraftarı önünde ligde Trabzonspor'a 26 yıl sonra kaybeden ve 19'da 19'luk galibiyet serisi son bulan Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Fred'in takım içinde vazgeçilmez oyuncular olduğu bir kez daha ortaya çıktı.
Stoperde yerlerine forma giyen Samet Akaydın ile Jayden Oosterwolde bireysel hatalarıyla saç baş yoldurttu.
Hollandalı oyuncu, kilidi açan Onuachu'yu maç boyunca savunamazken tercihleriyle de çileden çıkardı.
17 pas kaybıyla sahanın en kötüsü olup 3 hava topunun 2'sini kaybetti.
Eldeki sağlam tek orijinal stoper Samet, ayağına gelen fırsatı tepti. Hatasıyla Trabzonspor'a üçüncü golü hediye ederken şut engelleme ve pas arası değerlerinde sıfır çekti.
4 ikili mücadelenin 3'ünü kaptırırken 10 kez de rakibe topu verdi.
ZAJC, FRED'İN BOŞLUĞUNU DOLDURAMADI
Merkezde teknik direktör İsmail Kartal'ın formayı teslim ettiği Miha Zajc, Fred'in boşluğunu dolduramadı.
Orta saha ile hücum arasında enerji ve pas istasyonu olma konusunda fark yaratamayan Sloven futbolcu, Mendy-Berat ikilisine İsmail ile birlikte üstünlük kuramadı.
Orta, uzun top, dribbling, hava topu ve pas arası karnelerinde sıfırı tüketirken performansıyla sınıfta kaldı.
İsmail Kartal'ın maç sonrası soyunma odasında yaptığı konuşmada Samet'e moral vererek, "Futbolda böyle kazalar olur. Suçu bir ya da iki kişiye yüklemek yanlış olur. Küsmeden, mücadeleye devam" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
ASIL SIKINTI AVRUPA'DA
Sarı lacivertliler, Trabzonspor maçına Serdar Aziz, Djiku, Becao, Fred, King ve Mert Hakan'dan yoksun çıktı. Ancak Ludogorets karşısında kadro sıkıntısı daha da büyüyecek.
Bunun nedeni Mert Müldür ve Samet Akaydın'ın, UEFA'ya verilen listede yer almamaları.
İsmail Kartal, zorunlu olarak stoperde Oosterwolde'nin yanında Crespo ya da İsmail Yüksek'e görev verecek.
Bu ikiliden diğeri de orta sahada forma giyecek. Kulübe ise iyice zayıflamış olacak.
Trabzonspor maçının ardından İsmail Kartal'dan sürpriz bir açıklama gelmiş, "Fred ve Djiku, Adana Demir maçına yetişebilir" demişti.
FRED VE DJIKU'DA SON DURUM NE?
Star.com.tr'nin haberine göre; Sağlık kurulu, iki yıldız için tam anlamıyla seferberlik ilan etmiş durumda.
RİSK ALIP SAHAYA ÇIKMAK İSTİYORLAR!
Hem Fred hem de Djiku'nun, ağrıları geçer geçmez risk alıp sahaya çıkmak istedikleri kaydedildi.
Ancak kötü senaryoda ikilinin daha ciddi sakatlık yaşamaları muhtemel. İsmail Kartal'ın sağlık ekibinden, iki öğrencisiyle ilgili olarak her gün düzenli olarak bilgi aldığı öğrenildi.
SAĞLIK EKİBİ KARAR VERECEK
Tecrübeli teknik adamın, Fred ve Djiku'yu zorlu Adana Demir deplasmanında oynatmayı çok istemesine rağmen sağlık ekibinin kararına göre hareket edeceği kaydedildi.