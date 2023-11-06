FENERBAHÇE HABERİ: Djiku ve Fred'den flaş hamle! Adana Demirspor maçında...

İsmail Kartal'ın maç sonrası soyunma odasında yaptığı konuşmada Samet'e moral vererek, "Futbolda böyle kazalar olur. Suçu bir ya da iki kişiye yüklemek yanlış olur. Küsmeden, mücadeleye devam" ifadelerini kullandığı öğrenildi.