Haberler Fenerbahçe Divan'da kavga çıktı

Divan'da kavga çıktı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuşma yaptığı sırada sarı- lacivertlilerin efsane ismi Ogün Altıparmak: "Enişteniz Galatasaraylı değil mi? Ona sorun bazı şeyleri" diyerek seslendi. Koç'un yanıtı ise çok sert oldu: "Ne demek istiyorsun sen? Ogün ağabey yaşınıza, tarihinize hürmetim var ama saygılı ol! Toplantıyı terk edersen çok mutlu olurum. Sen ve senin gibiler yüzünden bu camia dibe çekiliyor."

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 06:50
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Divan'da kavga çıktı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuşma yaptığı sırada sarı- lacivertlilerin efsane ismi Ogün Altıparmak: "Enişteniz Galatasaraylı değil mi? Ona sorun bazı şeyleri" diyerek seslendi. Koç'un yanıtı ise çok sert oldu: "Ne demek istiyorsun sen? Ogün ağabey yaşınıza, tarihinize hürmetim var ama saygılı ol! Toplantıyı terk edersen çok mutlu olurum. Sen ve senin gibiler yüzünden bu camia dibe çekiliyor."
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