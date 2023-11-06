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Divan'da kavga çıktı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuşma yaptığı sırada sarı- lacivertlilerin efsane ismi Ogün Altıparmak: "Enişteniz Galatasaraylı değil mi? Ona sorun bazı şeyleri" diyerek seslendi. Koç'un yanıtı ise çok sert oldu: "Ne demek istiyorsun sen? Ogün ağabey yaşınıza, tarihinize hürmetim var ama saygılı ol! Toplantıyı terk edersen çok mutlu olurum. Sen ve senin gibiler yüzünden bu camia dibe çekiliyor."
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