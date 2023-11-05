"Yola devam edeceğiz"

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor karşılaşmasından ders çıkartacaklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Hemen oyunun başında baskılı oynadık. İlk yarı bir kere kalemize geldiler ve o top gol oldu. İlk yarı rakip ceza sahasında 22 kez topla buluştuk. İkinci yarı beklemediğimiz şekilde üst üste 2 gol yedik. Oyuna ağırlığımızı koyduk fakat penaltıdan iki gol atabildik" ifadelerini kullandı.

GOLLER ŞOK ETTİ

Trabzonspor'un oyunu yavaşlattığını vurgulayan İsmail Kartal, şok goller yediklerini söyledi. Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geriden uzun toplarla pozisyon aradılar. Bunları biliyorduk, çalıştık. Beklemediğimiz anlarda şok goller yedik. 10 kişi maçı bırakmadık. Yolumuza devam edeceğiz. Bu maçtan bir ders çıkartıp önümüze bakacağız. Önce Ludogorets maçına odaklanacağız."