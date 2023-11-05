Haberler Fenerbahçe "Yola devam edeceğiz"

"Yola devam edeceğiz"

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor karşılaşmasından ders çıkartacaklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Hemen oyunun başında baskılı oynadık. İlk yarı bir kere kalemize geldiler ve o top gol oldu. İlk yarı rakip ceza sahasında 22 kez topla buluştuk. İkinci yarı beklemediğimiz şekilde üst üste 2 gol yedik. Oyuna ağırlığımızı koyduk fakat penaltıdan iki gol atabildik" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Yola devam edeceğiz"

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor karşılaşmasından ders çıkartacaklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Hemen oyunun başında baskılı oynadık. İlk yarı bir kere kalemize geldiler ve o top gol oldu. İlk yarı rakip ceza sahasında 22 kez topla buluştuk. İkinci yarı beklemediğimiz şekilde üst üste 2 gol yedik. Oyuna ağırlığımızı koyduk fakat penaltıdan iki gol atabildik" ifadelerini kullandı.

GOLLER ŞOK ETTİ

Trabzonspor'un oyunu yavaşlattığını vurgulayan İsmail Kartal, şok goller yediklerini söyledi. Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geriden uzun toplarla pozisyon aradılar. Bunları biliyorduk, çalıştık. Beklemediğimiz anlarda şok goller yedik. 10 kişi maçı bırakmadık. Yolumuza devam edeceğiz. Bu maçtan bir ders çıkartıp önümüze bakacağız. Önce Ludogorets maçına odaklanacağız."

DİĞER
SON DAKİKA: 'Reklam yüzüyüm' diyen Dilan Polat suçu eşine attı ama kurtulamadı! Tutuklanan Dilan Polat "Oğlum sana kim bakacak" diye haykırdı...
Dosyası kabarık geçmişi karanlık | Takvim.com.tr CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'in dosyasını açtı! İşte manşet manşet detaylar...
F.Bahçe'nin ilk penaltısı doğru mu? Toroğlu yorumladı
Toroğlu F.Bahçe'nin 2. penaltısını değerlendirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ahmet Çakar'dan hakem tepkisi!
Toroğlu F.Bahçe'nin 2. penaltısını değerlendirdi!
BU SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN | İstanbul'da fırtına alarmı (5 Kasım hava durumu)
İstanbul’da baraj doluluk oranı ne kadar? (5 Kasım Pazar)
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 5 Kasım bugün kimin maçı var?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yusuf Yazıcı'nın çabası Lille'e yetmedi Yusuf Yazıcı'nın çabası Lille'e yetmedi 01:09
Barça son nefeste kazandı! Barça son nefeste kazandı! 01:09
Milan'a evinde Udinese şoku! Milan'a evinde Udinese şoku! 01:09
Yusuf Yazıcı'nın çabası Lille'e yetmedi Yusuf Yazıcı'nın çabası Lille'e yetmedi 01:08
Barça son nefeste kazandı! Barça son nefeste kazandı! 01:00
Milan'a evinde Udinese şoku! Milan'a evinde Udinese şoku! 00:44
Daha Eski
Toroğlu F.Bahçe'nin 2. penaltısını değerlendirdi! Toroğlu F.Bahçe'nin 2. penaltısını değerlendirdi! 00:21
F.Bahçe'nin ilk penaltısı doğru mu? Toroğlu yorumladı F.Bahçe'nin ilk penaltısı doğru mu? Toroğlu yorumladı 00:21
Toroğlu Onuachu'nun iptal edilen golünü değerlendirdi! Toroğlu Onuachu'nun iptal edilen golünü değerlendirdi! 00:21
Icardi'den F.Bahçe taraftarlarına gönderme! Icardi'den F.Bahçe taraftarlarına gönderme! 00:21
Doğan: Hayatlarında görmedikleri tepkiyi... Doğan: Hayatlarında görmedikleri tepkiyi... 00:21
Abdullah Avcı'dan o pozisyona tepki! Abdullah Avcı'dan o pozisyona tepki! 00:21