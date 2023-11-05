Kadıköy’de seri sonu

Fenerbahçe sadece Trabzon'a yenilmekle kalmadı, kazanma serisine de nokta koydu. Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 6 müsabakaya çıkan Kanarya, 3 kez de gruplarda mücadele etti. İsmail Kartal'ın öğrencileri Süper Lig'de de 10 maç oynarken, bu süreçteki tüm mücadelelerde rakiplerine üstünlük sağlayarak 19 maçlık galibiyet serisi elde etti. Ayrıca geçtiğimiz sezonun son lig maçında Gaziantep FK ve kupada Başakşehir'i mağlup eden Fenerbahçe, böylelikle 21 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Dün akşam Trabzon bu seriyi bitirdi.