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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'ndan flaş Süper Kupa hamlesi!

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Süper Kupa'nın Atatürk Olimpiyat Stadyumu veya Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanması yönündeki önergeyi kabul etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 14:54 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 15:05
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'ndan flaş Süper Kupa hamlesi!

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulunda, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa Finali'nin Türkiye'de oynanması için önerge verildi.

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda divan kuruluna verilen önergede, "Cumhuriyet'in 100. yılında Süper Kupa Finali'nin, Atatürk ilke ve devrimlerine karşı bir ülkede oynanması, Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucusu Fenerbahçe'nin tarihine, şan ve şerefine bağdaşmayacağından, finalin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ya da Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanmasının kabulünün Yüksek Divan Kurulunun oylarına sunulmasını teklif ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Yapılan oylama sonucunda önerge oybirliğiyle kabul edildi.

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