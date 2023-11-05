Belçikalı yıldızdan Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Ocak ayında kiralık...

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldu.
Kanarya'nın gollerini penaltıdan Tadic kaydetti.
19 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe liderliği Galatasaray'a kaptırdı.
Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldu.
Kanarya'nın gollerini penaltıdan Tadic kaydetti.
19 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe liderliği Galatasaray'a kaptırdı.
Sakatlıklar sonrası kadro kurmakta zorlanan sarı lacivertliler transferde harekete geçmeye hazırlanıyor.
Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen İsmail Kartal yönetime raporunu sundu.
Fenerbahçe'ye sezon başında transfer için girişimlerini sürdürdüğü Belçikalı yıldız oyuncudan iyi haber geldi.
DENDONCKER KİRALANACAK!
Football Insider'ın haberine göre , Aston Villa'nın Ocak transfer döneminde orta saha oyuncusu Leander Dendoncker için teklifleri değerlendirmeye alacak.
28 yaşındaki oyuncu yaz döneminde Fenerbahce'ye katılmaya çok yaklaşmıştı ancak anlaşma sağlanamamıştı.
Leander Dendoncker, teknik direktör Unai Emery'nin gözüne girmeyi başaramadı.
Belçika Milli Takımı ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yer almak isteyen Dendoncker, forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor.
Dendoncker bu sezon sadece 7 maçta görev alırken gol veya asist katkısı sağlayamadı.
Leander Dendoncker'in piyasa değeri 15 milyon olarak gösteriliyor.
Belçikalı yıldız oyuncunun İngiliz kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
Başarılı orta saha oyuncusu kariyerinde Anderlecht, Wolverhampton ve Aston Villa formalarını giydi.
LEANDER DENDONCKER KİMDİR?
Aston Villa takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Leander Dendoncker, 15 Nisan 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir.
188 cm boyunda ve 83 kilo olan Leander Dendoncker, Sağ ayağını kullanmaktadır.