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Belçikalı yıldızdan Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Ocak ayında kiralık...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler devre arasında takviye yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin sezon başında gündemine aldığı yıldız oyuncunun kulübünden müjdeli haber geldi. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 14:03
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Belçikalı yıldızdan Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Ocak ayında kiralık...

Sakatlıklar sonrası kadro kurmakta zorlanan sarı lacivertliler transferde harekete geçmeye hazırlanıyor.

Belçikalı yıldızdan Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Ocak ayında kiralık...

Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen İsmail Kartal yönetime raporunu sundu.

Belçikalı yıldızdan Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Ocak ayında kiralık...

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer için girişimlerini sürdürdüğü Belçikalı yıldız oyuncudan iyi haber geldi.

Belçikalı yıldızdan Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Ocak ayında kiralık...

DENDONCKER KİRALANACAK!

Football Insider'ın haberine göre , Aston Villa'nın Ocak transfer döneminde orta saha oyuncusu Leander Dendoncker için teklifleri değerlendirmeye alacak.

Belçikalı yıldızdan Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Ocak ayında kiralık...

28 yaşındaki oyuncu yaz döneminde Fenerbahce'ye katılmaya çok yaklaşmıştı ancak anlaşma sağlanamamıştı.

Belçikalı yıldızdan Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Ocak ayında kiralık...

Leander Dendoncker, teknik direktör Unai Emery'nin gözüne girmeyi başaramadı.

Belçikalı yıldızdan Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Ocak ayında kiralık...

Belçika Milli Takımı ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yer almak isteyen Dendoncker, forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor.

Belçikalı yıldızdan Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Ocak ayında kiralık...

Dendoncker bu sezon sadece 7 maçta görev alırken gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Belçikalı yıldızdan Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Ocak ayında kiralık...

Leander Dendoncker'in piyasa değeri 15 milyon olarak gösteriliyor.

Belçikalı yıldızdan Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Ocak ayında kiralık...

Belçikalı yıldız oyuncunun İngiliz kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

Belçikalı yıldızdan Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Ocak ayında kiralık...

Başarılı orta saha oyuncusu kariyerinde Anderlecht, Wolverhampton ve Aston Villa formalarını giydi.

Belçikalı yıldızdan Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Ocak ayında kiralık...

LEANDER DENDONCKER KİMDİR?
Aston Villa takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Leander Dendoncker, 15 Nisan 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir.

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