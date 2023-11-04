Haberler Fenerbahçe Resmen açıklandı! Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler

Resmen açıklandı! Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler

Son dakika spor haberi: Geleceğe yönelik hamlelerini sürdüren Fenerbahçe, bir genç ismi daha renklerine bağladı. Arda Güler'i İspanyol devi Real Madrid'e gönderen sarı-lacivertliler, yeni yıldız adayına da fornayı giydirdi. Kulüp başkanı da yaptığı açıklamada transferi duyurdu. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 10:26
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Resmen açıklandı! Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler

Arda Güler'i Real Madrid'e gönderen ve tüm dünyada konuşulan Fenerbahçe, yeni genç yetenekleri kadrosuna katıyor.

Resmen açıklandı! Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler

Gençlerbirliği altyapısından kadrosuna kattığı Arda Güler'i parlatan Kanarya, 20 milyon euro net bonservis bedeliyle İspanyol devine gönderdi.

Resmen açıklandı! Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler

Son dönemde yaptığı satışlarla dikkat çeken sarı-lacivertliler, Avrupa takımlarının da cazibe merkezi haline geldi.

Resmen açıklandı! Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler

Gelecek vaat eden isimlere büyük önem veren yönetim, altyapısına takviyeler yapmayı sürdürüyor.

Resmen açıklandı! Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler

Teknik heyet, Türkiye'nin dört bir yanında potansiyeli yüksek isimleri yakından takip ediyor.

Resmen açıklandı! Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler

ERENAY DEMİR FENERBAHÇE'DE!
Bu oyunculardan biri de Kocaeli amatör takımlardan Tavşantepespor'dan aldığı 2013 doğumlu minik yetenek Erenay Demir.

Resmen açıklandı! Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler

Sol kanatta görev yapan Erenay Demir, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe altyapısında bir süre çalışmalara çıktı.

Resmen açıklandı! Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler

Sarı-lacivertli ekibin altyapı sorumluları, minik futbolcuyu beğendi, transferi gerçekleşti.

Resmen açıklandı! Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler

KULÜP BAŞKANI AÇIKLADI!
Tavşantepespor Başkanı Cihan Özkul, "Geçen yıl İstanbul'da bir turnuvaya katılmıştık. Burada Fenerbahçe takımı da vardı. Oyuncumuzu beğendiler, ön protokol yapıldı.

Resmen açıklandı! Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler

Bir süre Fenerbahçe ile antrenmanlara çıkan Erenay Demir'i, Fenerbahçe'ye verdik. Hem kendisi, hem de Fenerbahçe için hayırlı olsun" dedi.

Resmen açıklandı! Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler

KOCAELİ TAVŞANTEPESPOR ALTYAPISINDAN YETİŞTİ
Tavşantepespor futbol okulundan yetişen Erenay Demir, geçen yıl U-11 takımında forma giydi.

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