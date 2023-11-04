Resmen açıklandı! Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler

Arda Güler'i Real Madrid'e gönderen ve tüm dünyada konuşulan Fenerbahçe, yeni genç yetenekleri kadrosuna katıyor.
Arda Güler'i Real Madrid'e gönderen ve tüm dünyada konuşulan Fenerbahçe, yeni genç yetenekleri kadrosuna katıyor.
Gençlerbirliği altyapısından kadrosuna kattığı Arda Güler'i parlatan Kanarya, 20 milyon euro net bonservis bedeliyle İspanyol devine gönderdi.
Son dönemde yaptığı satışlarla dikkat çeken sarı-lacivertliler, Avrupa takımlarının da cazibe merkezi haline geldi.
Gelecek vaat eden isimlere büyük önem veren yönetim, altyapısına takviyeler yapmayı sürdürüyor.
Teknik heyet, Türkiye'nin dört bir yanında potansiyeli yüksek isimleri yakından takip ediyor.
ERENAY DEMİR FENERBAHÇE'DE!
Bu oyunculardan biri de Kocaeli amatör takımlardan Tavşantepespor'dan aldığı 2013 doğumlu minik yetenek Erenay Demir.
Sol kanatta görev yapan Erenay Demir, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe altyapısında bir süre çalışmalara çıktı.
Sarı-lacivertli ekibin altyapı sorumluları, minik futbolcuyu beğendi, transferi gerçekleşti.
KULÜP BAŞKANI AÇIKLADI!
Tavşantepespor Başkanı Cihan Özkul, "Geçen yıl İstanbul'da bir turnuvaya katılmıştık. Burada Fenerbahçe takımı da vardı. Oyuncumuzu beğendiler, ön protokol yapıldı.
Bir süre Fenerbahçe ile antrenmanlara çıkan Erenay Demir'i, Fenerbahçe'ye verdik. Hem kendisi, hem de Fenerbahçe için hayırlı olsun" dedi.
KOCAELİ TAVŞANTEPESPOR ALTYAPISINDAN YETİŞTİ
Tavşantepespor futbol okulundan yetişen Erenay Demir, geçen yıl U-11 takımında forma giydi.