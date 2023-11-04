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Özel formaya 80 bin TL
Dominik Livakovic'in Pendikspor karşılaşmasında giydiği üzerinde Atatürk fotoğrafının olduğu forma çok beğenilmişti. Kulüp Hırvat kalecinin imzası olan bu formayı açık artırmaya çıkardı. Sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Açık artırma devam ederken bu özel forma için rakam 80 bin TL'ye kadar yükseldi. Açılış fiyatı 20 bin TL olarak belirlenmişti.
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