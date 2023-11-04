"Oyun gücümüzü göstermeliyiz"

Fenerbahçe'de gözler Trabzonspor maçına çevrilmiş durumda. Süper Lig ve Konferans Ligi'nde çıktığı 19 maçı da kazanan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal serilerinin bordo-mavili takıma karşı da devam etmesini istiyor.

İdmanlardaki tempodan memnun olan deneyimli çalıştırıcı, öğrencilerini derbiye mental yönden de hazırlıyor. Kartal, karşılaşma öncesinde hem toplu hem de birebir futbolcularıyla konuşarak Karadeniz ekibiyle oynayacakları karşılaşmanın önemini onlara aktardı. Kartal, kendi evlerindeki bu mücadelede alacakları galibiyetin rakiplere büyük bir gözdağı olacağını düşünüyor. İsmail Kartal öğrencilerinden önceki galibiyetlerde olduğu gibi agresif oyun istedi. Kartal "Bugüne kadar kazanarak geldik. Oyun planına sadık kalın. Bu şekilde devam edelim" ifadelerini kullandı.