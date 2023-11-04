İsmail Kartal'ın kozu ileri 4'lü

Tarihi bir sezon geçiren ve oynadığı 10 maçtan da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'nin bu performansı istatistiklere de yansımış durumda... Şu ana kadar Süper Lig'de rakip filelere 29 gol gönderen sarılacivertliler, ligin açık ara en fazla gol atan takımı konumunda... Bu başarı da teknik direktör İsmail Kartal kadar takımın ileri dörtlüsünün de katkısı çok büyük.

GOLLERİN YÜZDE 80'İNİ ATTILAR

Sezon başında transfer edilen Dzeko, Szymanski ve Tadic'in yanı sıra Kartal'la yeniden doğan İrfan Can Kahveci, atılan bu 29 golün 23'üne imza attı. Dzeko 10, Szymanski 6, İrfan Can 5, Tadic de 2 kez ağları sarstı. Bu dört isim; teknik direktör İsmail Kartal'ın da bugünkü Trabzonspor derbisinde yine en büyük kozu olacak.