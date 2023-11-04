Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal: Beklemediğimiz anlarda şok goller yedik!

İsmail Kartal: Beklemediğimiz anlarda şok goller yedik!

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'a 3-2'lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 21:37 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 21:43
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İsmail Kartal: Beklemediğimiz anlarda şok goller yedik!

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'a 3-2'lik skorla mağlup oldu.

Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI:

Maça iyi başladık, hemen oyunun başında baskılı oynadık. İlk yarı bir kere kalemize geldiler ve o top gol oldu. İlk yarı rakip ceza alnında 22 kez topla buluştuk. İkinci yarı beklemediğimiz şekilde üst üste 2 gol yedik ve bu bizi şok etti. Oyuna ağırlığımızı koyarak iki gol atabildik penaltıdan. Başka pozisyonlar da vardı ama olmadı. Rakip takım zaman zaman oyunu yavaşlattı. Geriden uzun toplarla pozisyon aradılar. Bunları biliyorduk, çalıştık. Beklemediğimiz anlarda şok goller yedik. 10 kişi maçı bırakmadık. Yolumuza devam edeceğiz. Bu maçtan bir ders çıkartıp önümüze bakacağız.

Adana Demirspor maçı için erken. Elimizdeki oyunculara bakacağız ve hazırlanacağız. Ondan önde Ludogorets maçı var. Sonrasında Adana Demirspor maçına da hep birlikte hazırlanacağız.

Djiku ve Fred, Adana Demirspor maçına dönebilir. Becao'nun durumu uzun sürecek.

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