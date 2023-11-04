Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal'dan dikkat çeken sözler! "Çubukluyu giyen her oyuncu..."

İsmail Kartal'dan dikkat çeken sözler! "Çubukluyu giyen her oyuncu..."

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Önemli mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 18:14 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 18:21
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İsmail Kartal'dan dikkat çeken sözler! "Çubukluyu giyen her oyuncu..."

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Kritik mücadele öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI:

Biz her maça iyi hazırlandığımız gibi bu maça da 6 gün içerisinde çok iyi hazırlandık. Fenerbahçe - Trabzonspor maçları yüksek tempolu ve güzel olur. Bu tip maçların ne kadar önemli olduğunu oyuncularıma anlattım, oyuncularım da bilincindeler. 3 puan almak istiyoruz.Ben sezon başı da söylemiştim.

Çok fazla sakat, cezalı oyuncuya sığınan biri değilim. Çubuklu formayı giyen her oyuncu benim için değerlidir. Bugün de formayı giyen oyuncularıma güveniyorum.

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