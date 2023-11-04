Fenerbahçe - Trabzonspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan bu dev maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Zajc, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Baniya, Eren, Mehmet Can, Berat, Mendy, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

İŞTE FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇINI CANLI VEREN KANALLARIN LİSTESİ!

FENERBAHÇE 11'DE 11 PEŞİNDE!

İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesiyle büyük yükselişe geçen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 10 maçta 10 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, Trabzonspor'u da yenerek üst üste 11. galibiyetini almak istiyor.

İSMAİL KARTAL İLE ABDULLAH AVCI 10. KEZ RAKİP

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı bugüne kadar 9 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda İsmail Kartal; Mardinspor, Malatyaspor, Fenerbahçe, Gaziantepspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'u çalıştırıyordu. Avcı ise eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor ile rakip oldu. Oynanan 9 karşılaşmanın 4'ünü Abdullah Avcı'nın ekipleri, 1'ini İsmail Kartal'ın takımı kazanırken, 4 mücadele ise berabere tamamlandı. Deneyimli teknik adamların başında oldukları 6 Mart 2022'de oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 1-1 sonuçlandı.

ZORBAY KÜÇÜK DÜDÜK ÇALIYOR

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Küçük'ün yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Furkan Ürün yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka.

FENERBAHÇE LİGDE 26 MAÇTIR SAHASINDA YENİLMİYOR

Fenerbahçe, Trabzonspor ile iç sahada yaptığı son 26 lig maçında 14 kez galip geldi, 12 defa berabere kaldı, hiç kaybetmedi.

Sarı-lacivertli takımın ev sahibi unvanıyla bordo-mavililere mağlup olmadığı son 26 lig müsabakasının sonuçları şöyle: