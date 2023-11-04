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Dzeko zirvede tek başına
Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig baz alındığında bu sezon rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan oyuncu, Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko... 37 yaşındaki golcü, tam 83 kez ilk 10 haftada rakip ceza sahasında topla buluştu. İkinci sırada 72 kezle Dusan Tadic var. İkili, Mbappe, Haaland, Kane, Lewandowski, Lautaro Martinez gibi süper starları geride bıraktı.
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