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Fenerbahçe'den adil yönetim açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor maçı öncesi bir açıklama yaparak hakemlerden adil yönetim beklediklerini ifade etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 19:00 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 19:07
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Fenerbahçe'den adil yönetim açıklaması

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile oynayacakları mücadele öncesi bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak adalet çağrısı ile başladığımız 2023-24 sezonunda, 10. hafta itibarıyla gerek saha içinde hakemler eliyle gerek ekran başında VAR operasyonlarıyla gerek MHK öncülüğünde hakem atamalarıyla sayısız adaletsizlikle karşı karşıya kalmış bulunuyoruz. Bugün, bir hakemin Fenerbahçe maçında doğru karar verdiği için cezalandırılarak bunu açıklaması ve görevini bırakması da Türk futbolunun geldiği noktayı gözler önüne sermiştir. Kulübümüz gerek ilk 10 haftalık süreçte gerekse son hakem olayı ile ilgili 5 Kasım Pazar günü gereken açıklamalarda bulunacaktır. Ancak yarın Trabzonspor ile oynayacağımız Trendyol Süper Lig maçı öncesinde beklentimiz küçük, büyük hiçbir hakem hatası olmadan maçın tamamlanması, hakemlerin adil olmasıdır. Bu konuda, hakemler, VAR, gözlemci, temsilci, yayıncı dahil sorumluluk sahibi herkesten gerekeni yapmasını bekliyoruz" denildi.

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