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FENERBAHÇE TRABZOSPOR MAÇI CANLI VEREN KANALLAR Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta müsabakasında Fenerbahçe, Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi şifresiz yayınlayacak kanallar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Fenerbahçe - Trabzonspor maçını şifresiz canlı yayınlayan kanallar listesi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 23:01 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 23:11
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FENERBAHÇE TRABZOSPOR MAÇI CANLI VEREN KANALLAR Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

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Trendyol Süper Lig'de heyecan, 11. hafta müsabakasında devam ediyor. Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe, Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Zorbay Küçük'ün düdük çalacağı karşılaşmada sarı-lacivertliler, namağlup başladığı ligde rekorunu 11 maça çıkarmak için mücadele edecek. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Fenerbahçe - Trabzonspor maçını şifresiz canlı yayınlayan kanallar listesi...

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 4 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇINI CANLI VEREN KANALLAR LİSTESİ;

  • beIN Sports 1
  • beIN Connect Türkiye
  • beIN Connect USA
  • beIN Connect Canada
  • BeIN Sports US Espanol
  • beIN SPORTS US HD
  • FutboTV Canada
  • FutboTV USA
  • Megogo Futbol 6
  • Prima Sport RO
  • Prima Play
  • Sport 2 Czech HD
  • Telekanal Futbol
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