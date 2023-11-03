FENERBAHÇE TRABZOSPOR MAÇI CANLI VEREN KANALLAR Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

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Trendyol Süper Lig'de heyecan, 11. hafta müsabakasında devam ediyor. Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe, Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Zorbay Küçük'ün düdük çalacağı karşılaşmada sarı-lacivertliler, namağlup başladığı ligde rekorunu 11 maça çıkarmak için mücadele edecek. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Fenerbahçe - Trabzonspor maçını şifresiz canlı yayınlayan kanallar listesi...
FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 4 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.
FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇINI CANLI VEREN KANALLAR LİSTESİ;
- beIN Sports 1
- beIN Connect Türkiye
- beIN Connect USA
- beIN Connect Canada
- BeIN Sports US Espanol
- beIN SPORTS US HD
- FutboTV Canada
- FutboTV USA
- Megogo Futbol 6
- Prima Sport RO
- Prima Play
- Sport 2 Czech HD
- Telekanal Futbol