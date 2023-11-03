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Fenerbahçe Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11'inci haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 20:57
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Fenerbahçe Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11'inci haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, ilk olarak salonda core çalışmalarıyla başladı. İkinci bölümde sahada ısınma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanda futbolcular 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas uygulamaları gerçekleştirdi. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, 4 Kasım Cumartesi 19.00'da Ülker Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

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