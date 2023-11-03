FENERBAHÇE HABERLERİ - Cengiz Ünder sahalara ne zaman dönecek? O maçta oynayacak

Kartal'ın düşüncesi ise heyecanı ve tansiyonu yüksek bu maç yerine 9 Kasım'da Konferans Ligi'nde Ludogorets ile oynayacak karşılaşmaya kadar yıldız oyuncuyu tam olarak hazır hale getirmek ve Avrupa arenasında 11'de sahaya sürmek.