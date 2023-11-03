Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Cengiz Ünder sahalara ne zaman dönecek? O maçta oynayacak

FENERBAHÇE HABERLERİ - Cengiz Ünder sahalara ne zaman dönecek? O maçta oynayacak

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in son durumu merak ediliyor. Sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan yıldız oyuncudan sarı lacivertlilere müjdeli haber geldi. Milli oyuncunun o maçta sahada olması bekleniyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 12:03
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Cengiz Ünder sahalara ne zaman dönecek? O maçta oynayacak

Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de gözler Trabzonspor maçına çevrildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Cengiz Ünder sahalara ne zaman dönecek? O maçta oynayacak

10'da 10 yapan sarı lacivertliler taraftarı önünde serisini sürdürmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Cengiz Ünder sahalara ne zaman dönecek? O maçta oynayacak

Arda Kardeşler'in düdük çalacağı karşılaşma 4 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Cengiz Ünder sahalara ne zaman dönecek? O maçta oynayacak

SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR!

Becao ve Djiku'nun sakatlanmasıyla birlikte savunma hattını değiştirecek olan İsmail Kartal'ın Samet ve Oosterwolde'ye şans vermesi bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Cengiz Ünder sahalara ne zaman dönecek? O maçta oynayacak

Antalyaspor maçının 5. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Cengiz Ünder'den Fenerbahçe taraftarına müjdeli haber geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Cengiz Ünder sahalara ne zaman dönecek? O maçta oynayacak

Sakatlığını atlatan milli oyuncu takımla çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Cengiz Ünder sahalara ne zaman dönecek? O maçta oynayacak

Eylül ayının ortasında sakatlanan Cengiz Ünder, Süper Lig'de sadece 94 dakika süre alabildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Cengiz Ünder sahalara ne zaman dönecek? O maçta oynayacak

LUDAGOREST MAÇINDA SAHADA OLACAK

Üst adalesinde yırtık olan deneyimli kanat oyuncusu, 90 dakika forma giyecek duruma gelirken, hocasından Trabzonspor karşılaşması için görev istedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Cengiz Ünder sahalara ne zaman dönecek? O maçta oynayacak

Kartal'ın düşüncesi ise heyecanı ve tansiyonu yüksek bu maç yerine 9 Kasım'da Konferans Ligi'nde Ludogorets ile oynayacak karşılaşmaya kadar yıldız oyuncuyu tam olarak hazır hale getirmek ve Avrupa arenasında 11'de sahaya sürmek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Cengiz Ünder sahalara ne zaman dönecek? O maçta oynayacak

Böylelikle deneyimli çalıştırıcı, İrfan Can Kahveci'yi de dinlendirerek yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Cengiz Ünder sahalara ne zaman dönecek? O maçta oynayacak

Cengiz Ünder, sezon başında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye 15 milyon euro bedelle transfer edilmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Cengiz Ünder sahalara ne zaman dönecek? O maçta oynayacak

Milli oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 maçta görev aldı.

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