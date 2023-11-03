FENERBAHÇE HABERLERİ - Cengiz Ünder sahalara ne zaman dönecek? O maçta oynayacak

Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de gözler Trabzonspor maçına çevrildi.
10'da 10 yapan sarı lacivertliler taraftarı önünde serisini sürdürmek istiyor.
Arda Kardeşler'in düdük çalacağı karşılaşma 4 Kasım Cumartesi günü oynanacak.
Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de gözler Trabzonspor maçına çevrildi.
10'da 10 yapan sarı lacivertliler taraftarı önünde serisini sürdürmek istiyor.
Arda Kardeşler'in düdük çalacağı karşılaşma 4 Kasım Cumartesi günü oynanacak.
SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR!
Becao ve Djiku'nun sakatlanmasıyla birlikte savunma hattını değiştirecek olan İsmail Kartal'ın Samet ve Oosterwolde'ye şans vermesi bekleniyor.
Antalyaspor maçının 5. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Cengiz Ünder'den Fenerbahçe taraftarına müjdeli haber geldi.
Sakatlığını atlatan milli oyuncu takımla çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.
Eylül ayının ortasında sakatlanan Cengiz Ünder, Süper Lig'de sadece 94 dakika süre alabildi.
LUDAGOREST MAÇINDA SAHADA OLACAK
Üst adalesinde yırtık olan deneyimli kanat oyuncusu, 90 dakika forma giyecek duruma gelirken, hocasından Trabzonspor karşılaşması için görev istedi.
Kartal'ın düşüncesi ise heyecanı ve tansiyonu yüksek bu maç yerine 9 Kasım'da Konferans Ligi'nde Ludogorets ile oynayacak karşılaşmaya kadar yıldız oyuncuyu tam olarak hazır hale getirmek ve Avrupa arenasında 11'de sahaya sürmek.
Böylelikle deneyimli çalıştırıcı, İrfan Can Kahveci'yi de dinlendirerek yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.
Cengiz Ünder, sezon başında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye 15 milyon euro bedelle transfer edilmişti.
Milli oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 maçta görev aldı.