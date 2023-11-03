FENERBAHÇE HABERİ: Szymanski transferini duyurdular! Yeni adresi...

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski'nin transferi hakkında gündem yaratan bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski'nin transferi hakkında gündem yaratan bir gelişme yaşandı.
Sezon başında kadroya katılan 24 yaşındaki oyuncu, kısa sürede takıma uyum sağladı.
Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'nin tarihi galibiyet serisine büyük katkı sağlayan isimler arasında yer alıyor.
Bu sezon UEFA Konferans Ligi ve Süper Lig'de 19 karşılaşmaya çıkan Kanarya, tüm maçlarından galip ayrılmayı başardı.
Yoluna doludizgin devam eden sarı-lacivertlilerin vites düşürmeye niyeti yok.
Yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe, sezon öncesi yaptığı transferlerden maksimum verim alıyor.
Bu isimler arasında yıldızını en çok parlatan oyunculardan biri de Szymanski oldu.
Gösterdiği performansla beğeni toplayan Szymanski, teknik direktör İsmail Kartal'ın hücumdaki en önemli kozları arasında bulunuyor.
Bu sezon 19 resmi maçta sahaya çıkan yıldız futbolcu, 16 gole doğrudan katkı verdi.
9 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Szymanski, takımın hücum aksiyonlarında ciddi rol oynuyor.
9.75 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Polonyalı oyuncu, şimdiden Avrupa ekiplerini peşine taktı.
Birçok önemli kulüp, Fenerbahçe maçlarına gözlemci göndererek Szymanski'yi yakından takip ediyor.
SZYMANSKI ADA'YA!
Polonya basını Fenerbahçe'de harika bir sezon geçiren Szymanski'nin İngiltere'ye gitmesi gerektiğini yazdı.
Haberde; yıldız oyuncu için en ideal kulübün ise; Brighton & Hove Albion'un olduğu vurgulandı.
Buna sebep olarak ise menajer Roberto De Zerbi gösterildi.