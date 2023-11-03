Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Szymanski transferini duyurdular! Yeni adresi...

FENERBAHÇE HABERİ: Szymanski transferini duyurdular! Yeni adresi...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, sergilediği performansla beğeni topluyor. Hücuma verdiği katkıyla dikkat çeken 24 yaşındaki oyuncu, Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi. Birçok takımın peşinde olduğu yıldız futbolcunun yeni adresi hakkında ülkesinden flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 10:36 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 10:36
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Szymanski transferini duyurdular! Yeni adresi...

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski'nin transferi hakkında gündem yaratan bir gelişme yaşandı.

Szymanski transferini duyurdular! Yeni adresi...

Sezon başında kadroya katılan 24 yaşındaki oyuncu, kısa sürede takıma uyum sağladı.

Szymanski transferini duyurdular! Yeni adresi...

Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'nin tarihi galibiyet serisine büyük katkı sağlayan isimler arasında yer alıyor.

Szymanski transferini duyurdular! Yeni adresi...

Bu sezon UEFA Konferans Ligi ve Süper Lig'de 19 karşılaşmaya çıkan Kanarya, tüm maçlarından galip ayrılmayı başardı.

Szymanski transferini duyurdular! Yeni adresi...

Yoluna doludizgin devam eden sarı-lacivertlilerin vites düşürmeye niyeti yok.

Szymanski transferini duyurdular! Yeni adresi...

Yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe, sezon öncesi yaptığı transferlerden maksimum verim alıyor.

Szymanski transferini duyurdular! Yeni adresi...

Bu isimler arasında yıldızını en çok parlatan oyunculardan biri de Szymanski oldu.

Szymanski transferini duyurdular! Yeni adresi...

Gösterdiği performansla beğeni toplayan Szymanski, teknik direktör İsmail Kartal'ın hücumdaki en önemli kozları arasında bulunuyor.

Szymanski transferini duyurdular! Yeni adresi...

Bu sezon 19 resmi maçta sahaya çıkan yıldız futbolcu, 16 gole doğrudan katkı verdi.

Szymanski transferini duyurdular! Yeni adresi...

9 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Szymanski, takımın hücum aksiyonlarında ciddi rol oynuyor.

Szymanski transferini duyurdular! Yeni adresi...

9.75 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Polonyalı oyuncu, şimdiden Avrupa ekiplerini peşine taktı.

Szymanski transferini duyurdular! Yeni adresi...

Birçok önemli kulüp, Fenerbahçe maçlarına gözlemci göndererek Szymanski'yi yakından takip ediyor.

Szymanski transferini duyurdular! Yeni adresi...

SZYMANSKI ADA'YA!
Polonya basını Fenerbahçe'de harika bir sezon geçiren Szymanski'nin İngiltere'ye gitmesi gerektiğini yazdı.

Szymanski transferini duyurdular! Yeni adresi...

Haberde; yıldız oyuncu için en ideal kulübün ise; Brighton & Hove Albion'un olduğu vurgulandı.

Szymanski transferini duyurdular! Yeni adresi...

Buna sebep olarak ise menajer Roberto De Zerbi gösterildi.

DİĞER
Fenerbahçe Beko Olympiakos maçı canlı izle! S Sport Plus canlı izle ekranı ile Fenerbahçe Beko Olympiakos basketbol maçı canlı yayın izle
Başkan Erdoğan'dan Astana'daki Türk Devletleri Teşkilatı 10’uncu Zirvesi'nde tarihi açıklamalar
İşte G.Saray'ın yeni yıldızı!
F.Bahçe'deki sakatlıklara dikkat çektiler! "Bu sıkıntıdan faydalanmalı"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'deki sakatlıklara dikkat çektiler! "Bu sıkıntıdan faydalanmalı"
İşte G.Saray'ın yeni yıldızı!
ALMANYA'DAN TÜRKLERE MAVİ KART FIRSATI | Mavi Kart nedir, kimler, hangi meslekler başvurabilir? Nasıl başvurulur?
HALKA ARZ TAKVİMİ KASIM 2023 | Yeni halka arz ne zaman? Kasım ayı halka arz tarihleri
SAKLA BENİ OYUNCULARI (RESİMLİ) | Sakla Beni oyuncuları ve karakterler
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Szymanski transferini duyurdular! Yeni adresi... Szymanski transferini duyurdular! Yeni adresi... 10:35
Furkan Korkmaz'lı 76ers galip! Furkan Korkmaz'lı 76ers galip! 10:28
Cimbom'un yıldızı dünya devine gidiyor! Cimbom'un yıldızı dünya devine gidiyor! 10:27
F.Bahçe'deki sakatlıklara dikkat çektiler! "Bu sıkıntıdan faydalanmalı" F.Bahçe'deki sakatlıklara dikkat çektiler! "Bu sıkıntıdan faydalanmalı" 10:24
Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman? 10:18
Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması! "Kararımı..." Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması! "Kararımı..." 10:02
Daha Eski
TFF'den bilet açıklaması! TFF'den bilet açıklaması! 10:00
Cenk Tosun'dan olay G.Saray sözleri! Cenk Tosun'dan olay G.Saray sözleri! 09:56
Ten Hag şimdi yandı! Flaş G.Saray detayı Ten Hag şimdi yandı! Flaş G.Saray detayı 09:48
İşte G.Saray'ın yeni yıldızı! İşte G.Saray'ın yeni yıldızı! 09:36
G.Saray - Kasımpaşa maçı saat kaçta? G.Saray - Kasımpaşa maçı saat kaçta? 09:33
Samet'e sürpriz talip! Montella aracı oldu Samet'e sürpriz talip! Montella aracı oldu 09:31