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Bulgar basını Fenerbahçe'deki sakatlıklara dikkat çekti! "Ludogorets faydalanmalı"

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets'le aynı grupta yer alan Fenerbahçe'de son dönemlerde yaşanan sakatlıklar, Bulgar basının da dikkatini çekti. Sarı-lacivertlilerdeki defans krizini haberleştiren Bulgarlar, çarpıcı ifadeler kullandı. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 10:25
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Bulgar basını Fenerbahçe'deki sakatlıklara dikkat çekti! "Ludogorets faydalanmalı"

Fenerbahçe, hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Bulgar basını Fenerbahçe'deki sakatlıklara dikkat çekti! "Ludogorets faydalanmalı"

Sarı-lacivertli takım, ligde bu hafta Trabzonspor'la kritik bir derbi mücadelesine çıkacak.

Bulgar basını Fenerbahçe'deki sakatlıklara dikkat çekti! "Ludogorets faydalanmalı"

Henüz yenilgisi olmayan Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

Bulgar basını Fenerbahçe'deki sakatlıklara dikkat çekti! "Ludogorets faydalanmalı"

Bu zorlu maç öncesi sarı-lacivertlilerde defans krizi ortaya çıktı.

Bulgar basını Fenerbahçe'deki sakatlıklara dikkat çekti! "Ludogorets faydalanmalı"

Fenerbahçe'nin stoperleri Djiku ve Becao'nun sakatlığı camiada moralleri bir hayli bozdu.

Bulgar basını Fenerbahçe'deki sakatlıklara dikkat çekti! "Ludogorets faydalanmalı"

Sarı-lacivertli takımın savunma hattında yaşanan bu gelişmeler, Bulgar basınında da gündem oldu.

Bulgar basını Fenerbahçe'deki sakatlıklara dikkat çekti! "Ludogorets faydalanmalı"

Fenerbahçe bilindiği gibi Bulgar ekibi Ludogorets'le Konferans Ligi'nde aynı grupta yer alıyor.

Bulgar basını Fenerbahçe'deki sakatlıklara dikkat çekti! "Ludogorets faydalanmalı"

Sarı-lacivertli takım, 9 Kasım'da da Razgrad temsilcisi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Bulgar basını Fenerbahçe'deki sakatlıklara dikkat çekti! "Ludogorets faydalanmalı"

Bu maç öncesi Fenerbahçe'nin defans oyuncularının sakatlığı Bulgaristan'da gündem oldu.

Bulgar basını Fenerbahçe'deki sakatlıklara dikkat çekti! "Ludogorets faydalanmalı"

Bulgar basını, Fenerbahçe'deki stoper krizini Ludogorets'in fırsata çevirmesi gerektiğini yazdı.

Bulgar basını Fenerbahçe'deki sakatlıklara dikkat çekti! "Ludogorets faydalanmalı"

"dsport.bg" adlı haber sitesi; sarı-lacivertlilerin stoperlerinin sakatlandığını duyurarak,

Bulgar basını Fenerbahçe'deki sakatlıklara dikkat çekti! "Ludogorets faydalanmalı"

"F.Bahçe'nin savunma hattında sorunlar var. Ludogorets, bu sıkıntıdan faydalanmalı" diye yazdı.

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