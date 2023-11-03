Bulgar basını Fenerbahçe'deki sakatlıklara dikkat çekti! "Ludogorets faydalanmalı"

Fenerbahçe, hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam ediyor.
Fenerbahçe, hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam ediyor.
Sarı-lacivertli takım, ligde bu hafta Trabzonspor'la kritik bir derbi mücadelesine çıkacak.
Henüz yenilgisi olmayan Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.
Bu zorlu maç öncesi sarı-lacivertlilerde defans krizi ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin stoperleri Djiku ve Becao'nun sakatlığı camiada moralleri bir hayli bozdu.
Sarı-lacivertli takımın savunma hattında yaşanan bu gelişmeler, Bulgar basınında da gündem oldu.
Fenerbahçe bilindiği gibi Bulgar ekibi Ludogorets'le Konferans Ligi'nde aynı grupta yer alıyor.
Sarı-lacivertli takım, 9 Kasım'da da Razgrad temsilcisi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Bu maç öncesi Fenerbahçe'nin defans oyuncularının sakatlığı Bulgaristan'da gündem oldu.
Bulgar basını, Fenerbahçe'deki stoper krizini Ludogorets'in fırsata çevirmesi gerektiğini yazdı.
"dsport.bg" adlı haber sitesi; sarı-lacivertlilerin stoperlerinin sakatlandığını duyurarak,
"F.Bahçe'nin savunma hattında sorunlar var. Ludogorets, bu sıkıntıdan faydalanmalı" diye yazdı.