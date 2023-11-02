Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal kadrosuna güveniyor

İsmail Kartal kadrosuna güveniyor

Fenerbahçe'ye nazar değdi ve üst üste yaşanan sakatlıklarla stoper hattı çöktü... Luan Peres, Serdar Aziz ve Djiku'nun ardından Becao da sakatlandı ve ilk yarıyı kapattı. İsmail Kartal'ın elinde bir tek Samet Akaydin kaldı. Ancak tecrübeli teknik adam yaşanan bu sıkıntılara rağmen kadrosuna güveniyor. Dün takım izinli olmasına rağmen yardımcılarıyla birlikte Samandıra'ya kapan tecrübeli çalıştırıcı, Trabzonspor derbisi için hummalı bir çalışma gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 06:50
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İsmail Kartal kadrosuna güveniyor

Fenerbahçe'ye nazar değdi ve üst üste yaşanan sakatlıklarla stoper hattı çöktü... Luan Peres, Serdar Aziz ve Djiku'nun ardından Becao da sakatlandı ve ilk yarıyı kapattı. İsmail Kartal'ın elinde bir tek Samet Akaydin kaldı. Ancak tecrübeli teknik adam yaşanan bu sıkıntılara rağmen kadrosuna güveniyor. Dün takım izinli olmasına rağmen yardımcılarıyla birlikte Samandıra'ya kapan tecrübeli çalıştırıcı, Trabzonspor derbisi için hummalı bir çalışma gerçekleştirdi.

SAHAYA 11 KİŞİ ÇIKACAĞIZ

İsmail Kartal, Trabzonspor derbisinde stoper tandemini mecburen Samet Akaydin-Jayden Oosterwolde ikilisinden oluşturacak. Tecrübeli çalıştırıcının Fred'in yerine ise Trabzonspor'a karşı Miha Zajc'ı görevlendirmesi bekleniyor. Ancak Kartal, Crespo-Zajc arasındaki son kararını yarın verecek. Derbiyi kazanacaklarına ise inancı tam olan Kartal'ın, yardımcılarına 'Biz eksik değiliz. Sahaya 11 kişi çıkacağız ve galibiyet serisini devam ettireceğiz' dediği belirtildi.

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