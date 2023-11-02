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FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao için kritik karar! Ya ameliyat ya da...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de Pendikspor'la oynadığı mücadelede sakatlanan Brezilyalı futbolcu Becao'dan kötü haber geldi. Tendonunda kopma olan tecrübeli stoper için masada iki seçenek var. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 09:27
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao için kritik karar! Ya ameliyat ya da...

Fenerbahçe'ya Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao'dan kötü haber geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao için kritik karar! Ya ameliyat ya da...

Pendikspor maçının hemen başında sakatlanan ancak ilk yarıyı tamamlayan Fenerbahçeli Becao'nun hamstring grubunda tendon kopması olduğu kulüp tarafından resmen açıklandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao için kritik karar! Ya ameliyat ya da...

Sabah'ta yer alan habere göre Brezilyalı stoperin sakatlığında iki tedavi yöntemi var; birincisi ameliyat...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao için kritik karar! Ya ameliyat ya da...

Bıçak altına yatarsa sahalara dönmesi 5 ayı bulacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao için kritik karar! Ya ameliyat ya da...

İkinci seçenek ise konservatif (cerrahi müdahale gerektirmeden semptomların yönetilmesi) yöntem.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao için kritik karar! Ya ameliyat ya da...

Bu durumda da iyileşme sürecinin 3-4 ay sürmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao için kritik karar! Ya ameliyat ya da...

Brezilyalı futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 karşılaşmada görev almış bir de gol kaydetmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao için kritik karar! Ya ameliyat ya da...

Becao'nun sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao için kritik karar! Ya ameliyat ya da...

RODRIGO BEACO KİMDİR?

19 Ocak 1996 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao için kritik karar! Ya ameliyat ya da...

Profesyonel futbol kariyerine Bahia'da başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao için kritik karar! Ya ameliyat ya da...

Sırasıyla CSKA Moskova ve Udinese formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao için kritik karar! Ya ameliyat ya da...

1.91 cm boyundaki tecrübeli stoper, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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