FENERBAHÇE HABERLERİ - Becao için kritik karar! Ya ameliyat ya da...

Fenerbahçe'ya Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao'dan kötü haber geldi.
Fenerbahçe'ya Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao'dan kötü haber geldi.
Pendikspor maçının hemen başında sakatlanan ancak ilk yarıyı tamamlayan Fenerbahçeli Becao'nun hamstring grubunda tendon kopması olduğu kulüp tarafından resmen açıklandı.
Sabah'ta yer alan habere göre Brezilyalı stoperin sakatlığında iki tedavi yöntemi var; birincisi ameliyat...
Bıçak altına yatarsa sahalara dönmesi 5 ayı bulacak.
İkinci seçenek ise konservatif (cerrahi müdahale gerektirmeden semptomların yönetilmesi) yöntem.
Bu durumda da iyileşme sürecinin 3-4 ay sürmesi bekleniyor.
Brezilyalı futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 karşılaşmada görev almış bir de gol kaydetmişti.
Becao'nun sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.
RODRIGO BEACO KİMDİR?
19 Ocak 1996 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Bahia'da başladı.
Sırasıyla CSKA Moskova ve Udinese formaları giydi.
1.91 cm boyundaki tecrübeli stoper, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 11 milyon euro...