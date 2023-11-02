Haberler Fenerbahçe Edin 513 puanla zirvede

Edin 513 puanla zirvede

Süper Lig'de ilk 10 hafta geride kaldı. Bu süre içinde ise en verimli oyuncu Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko oldu... 10 haftadaki indekse göre 37 yaşındaki yıldız, 513 puanla zirvede yer alıyor. Sarılacivertlilerin golcüsünü 391 puanla Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı takip ediyor. Galatasaray'ın yıldızı Mauro İcardi ise; 364 puanla üçüncü basamakta... Fenerbahçe'nin diğer yıldızları Dusan Tadic ile Sebastian Szymanski dördüncülüğü ve beşinciliği paylaşıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 06:50
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Edin 513 puanla zirvede
Süper Lig'de ilk 10 hafta geride kaldı. Bu süre içinde ise en verimli oyuncu Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko oldu... 10 haftadaki indekse göre 37 yaşındaki yıldız, 513 puanla zirvede yer alıyor. Sarılacivertlilerin golcüsünü 391 puanla Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı takip ediyor. Galatasaray'ın yıldızı Mauro İcardi ise; 364 puanla üçüncü basamakta... Fenerbahçe'nin diğer yıldızları Dusan Tadic ile Sebastian Szymanski dördüncülüğü ve beşinciliği paylaşıyor.
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