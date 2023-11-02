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8 günde 3 maç
Fenerbahçe, zorlu bir viraja giriyor... Sarı-lacivertliler, 4 Kasım Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek ardından ise; Konferans Ligi dördüncü hafta maçında Ludogorets'e Bulgaristan'da konuk olacak. Fenerbahçe sonrasında 12 Kasım'da Adana Demir deplasmanında olacak. İsmail Kartal üç maçı da kayıpsız geçerek milli araya girmek istiyor.
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