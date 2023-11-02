Haberler Fenerbahçe 8 günde 3 maç

8 günde 3 maç

Fenerbahçe, zorlu bir viraja giriyor... Sarı-lacivertliler, 4 Kasım Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek ardından ise; Konferans Ligi dördüncü hafta maçında Ludogorets'e Bulgaristan'da konuk olacak. Fenerbahçe sonrasında 12 Kasım'da Adana Demir deplasmanında olacak. İsmail Kartal üç maçı da kayıpsız geçerek milli araya girmek istiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 06:50
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8 günde 3 maç
Fenerbahçe, zorlu bir viraja giriyor... Sarı-lacivertliler, 4 Kasım Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek ardından ise; Konferans Ligi dördüncü hafta maçında Ludogorets'e Bulgaristan'da konuk olacak. Fenerbahçe sonrasında 12 Kasım'da Adana Demir deplasmanında olacak. İsmail Kartal üç maçı da kayıpsız geçerek milli araya girmek istiyor.
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