Haberler Fenerbahçe 16 maçın 10'unu kaçırdı

16 maçın 10'unu kaçırdı

Fenerbahçe'nin sezon başında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Cengiz Ünder, beklentilerin çok uzağında kaldı. İmza attığı günden bu yana 16 maçın 6'sında forma giyen milli yıldız, sadece 139 dakika sahada kalabildi. 10 maçta sakatlığı nedeniyle oynayamayan Cengiz'in Trabzonspor derbisinde de forma giymesi beklenmiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 06:50
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16 maçın 10'unu kaçırdı
Fenerbahçe'nin sezon başında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Cengiz Ünder, beklentilerin çok uzağında kaldı. İmza attığı günden bu yana 16 maçın 6'sında forma giyen milli yıldız, sadece 139 dakika sahada kalabildi. 10 maçta sakatlığı nedeniyle oynayamayan Cengiz'in Trabzonspor derbisinde de forma giymesi beklenmiyor.
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