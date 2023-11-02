DİĞER
16 maçın 10'unu kaçırdı
Fenerbahçe'nin sezon başında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Cengiz Ünder, beklentilerin çok uzağında kaldı. İmza attığı günden bu yana 16 maçın 6'sında forma giyen milli yıldız, sadece 139 dakika sahada kalabildi. 10 maçta sakatlığı nedeniyle oynayamayan Cengiz'in Trabzonspor derbisinde de forma giymesi beklenmiyor.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.