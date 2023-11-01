Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Rade Krunic...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Rade Krunic...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de gözler ocak ayına çevrildi. 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde takıma kazandıracağı isimlerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertlilerde sezon başında transferi için yoğun çaba sarf edilen Rade Krunic ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 10:46 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 10:46
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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Rade Krunic...

Yeni transferlerinden istediği katkıyı almayı başaran Kanarya, sezona bomba gibi bir giriş yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Rade Krunic...

Fenerbahçe bu sezon çıktığı 19 resmi maçın tamamını kazanarak gerçekleştirmesi zor bir başarıya imza attı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Rade Krunic...

Yaz transfer döneminde kadrosunu önemli ölçüde yenileyen sarı-lacivertlilerin önceliklerinden biri de 6 numara transferiydi...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Rade Krunic...

Fenerbahçe'nin bu bölge için takıma kazandırmak istediği isimse Rade Krunic olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Rade Krunic...

Sarı-lacivertliler, Milan forması giyen Boşnak orta saha oyuncusuyla görüşme gerçekleştirmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Rade Krunic...

Ancak İtalyan kulübünün Krunic'in ayrılığına izin vermemesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Rade Krunic...

Fenerbahçe Başkan Ali Koç da geçtiğimiz ay Rade Krunic transferiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Rade Krunic...

"İSMAİL KARTAL, RADE KRUNIC'İ ÇOK İSTEDİ"

Koç, "Rade Krunic'i çok almak istedik. İsmail Hoca çok istedi. Milan'dan ayrılmak istediği söylendi ve görüştük. Milan izin vermedi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Rade Krunic...

Balkan oyunculara 5 yılda odaklanmadık, bu benim hatam. Bu oyuncular kendilerine çok iyi bakıyor. Tadic'i almaya gittiğimizde bir yaz kampı vardı, inanamadık. Avrupa'da çok Balkan oyuncu var." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Rade Krunic...

Fenerbahçe'nin sezon başında çok istediği Milan'ın Bosnalı orta saha oyuncusu Rade Krunic ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Rade Krunic...

Akşam'ın haberine göre; İtalyan ekibi, yeni sözleşme konusunda 30 yaşındaki yıldızla yaptığı görüşmelerde henüz bir sonuç alamadı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Rade Krunic...

Krunic, Milan'dan F.Bahçe'nin kendisine önerdiği 3.5 milyon euro yıllık maaş talep ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Rade Krunic...

İtalyan ekibi ise 2.5 milyon Euro'ya kadar çıkmış durumda.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Rade Krunic...

FENERBAHÇE YENİDEN DEVREYE GİREBİLİR

Krunic'in Milan ile anlaşamaması halinde Fenerbahçe'nin ocak ayında Boşnak futbolcu için yeniden devreye girmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Rade Krunic...

Başarılı oyuncunun Milan ile olan sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında bitiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Rade Krunic...

30 yaşındaki oyuncu ile Fransız ekibi Lyon da yakından ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Rade Krunic...

Milan bir yandan da orta saha için arayışlarına devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Rade Krunic...

MILAN'DAN EZEQUIEL FERNANDEZ HAMLESİ

İtalyan ekibinin gündemine Boca Juniors'un orta saha oyuncusu Ezequiel Fernandez geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Rade Krunic...

21 yaşındaki genç ismin kulübü ile olan sözleşmesi 2025 yılının aralık ayında sona eriyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Rade Krunic...

Fernandez'in güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Rade Krunic...

Başarılı oyuncu bu sezon oynadığı 39 resmi maçta sadece 2 asist yaptı.

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