TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Rade Krunic...

Sezon başında takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çekti.
Sezon başında takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çekti.
Sarı-lacivertliler, kadrosuna kattığı yıldızlarla rakiplerine gözdağı verdi.
Fenerbahçe başta Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Fred ve Cengiz Ünder gibi birçok yıldız ismi renklerine bağladı.
Yeni transferlerinden istediği katkıyı almayı başaran Kanarya, sezona bomba gibi bir giriş yaptı.
Fenerbahçe bu sezon çıktığı 19 resmi maçın tamamını kazanarak gerçekleştirmesi zor bir başarıya imza attı.
Yaz transfer döneminde kadrosunu önemli ölçüde yenileyen sarı-lacivertlilerin önceliklerinden biri de 6 numara transferiydi...
Fenerbahçe'nin bu bölge için takıma kazandırmak istediği isimse Rade Krunic olmuştu.
Sarı-lacivertliler, Milan forması giyen Boşnak orta saha oyuncusuyla görüşme gerçekleştirmişti.
Ancak İtalyan kulübünün Krunic'in ayrılığına izin vermemesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.
Fenerbahçe Başkan Ali Koç da geçtiğimiz ay Rade Krunic transferiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.
"İSMAİL KARTAL, RADE KRUNIC'İ ÇOK İSTEDİ"
Koç, "Rade Krunic'i çok almak istedik. İsmail Hoca çok istedi. Milan'dan ayrılmak istediği söylendi ve görüştük. Milan izin vermedi.
Balkan oyunculara 5 yılda odaklanmadık, bu benim hatam. Bu oyuncular kendilerine çok iyi bakıyor. Tadic'i almaya gittiğimizde bir yaz kampı vardı, inanamadık. Avrupa'da çok Balkan oyuncu var." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin sezon başında çok istediği Milan'ın Bosnalı orta saha oyuncusu Rade Krunic ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Akşam'ın haberine göre; İtalyan ekibi, yeni sözleşme konusunda 30 yaşındaki yıldızla yaptığı görüşmelerde henüz bir sonuç alamadı.
Krunic, Milan'dan F.Bahçe'nin kendisine önerdiği 3.5 milyon euro yıllık maaş talep ediyor.
İtalyan ekibi ise 2.5 milyon Euro'ya kadar çıkmış durumda.
FENERBAHÇE YENİDEN DEVREYE GİREBİLİR
Krunic'in Milan ile anlaşamaması halinde Fenerbahçe'nin ocak ayında Boşnak futbolcu için yeniden devreye girmesi bekleniyor.
Başarılı oyuncunun Milan ile olan sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında bitiyor.
30 yaşındaki oyuncu ile Fransız ekibi Lyon da yakından ilgileniyor.
Milan bir yandan da orta saha için arayışlarına devam ediyor.
MILAN'DAN EZEQUIEL FERNANDEZ HAMLESİ
İtalyan ekibinin gündemine Boca Juniors'un orta saha oyuncusu Ezequiel Fernandez geldi.
21 yaşındaki genç ismin kulübü ile olan sözleşmesi 2025 yılının aralık ayında sona eriyor.
Fernandez'in güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro.
Başarılı oyuncu bu sezon oynadığı 39 resmi maçta sadece 2 asist yaptı.