Fenerbahçe'de Rodrigo Becao depremi! Sakatlığı sanılandan daha ciddi

Becao'nun tendonlarında hasar olduğu ve ödemden dolayı bu hasarın boyutunun tespit edilemediği ve 2. bir MR'ın çekileceği ifade edildi. Becao'nun 6-8 hafta kadar sahalardan uzak kalma ihtimalinin bulunduğu, ameliyat olması durumunda ise bu sürenin 3 aya çıkacağı iddia ediliyor.