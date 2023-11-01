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Fenerbahçe'de Rodrigo Becao depremi! Sakatlığı sanılandan daha ciddi

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynadığı Pendikspor maçının başında sakatlanarak oyundan çıkan Brezilyalı oyuncusu Rodrigo Becao'dan gelen ilk haberler teknik heyetin bir hayli canını sıktı. Serdar Aziz ve Djiku'nun da sakatlıkları sebebiyle oynayamayacak olması İsmail Kartal'ı düşündürürken Becao'nun sakatlığının boyutu ve sahalara ne zaman döneceği merak konusu oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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Fenerbahçe'de Rodrigo Becao depremi!

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao depremi yaşanıyor. Pendikspor maçının başında sakatlık yaşayan sonrasında devre arasında oyundan çıkan Brezilyalı stoperden gelen ilk haberler pek de iç açıcı değil.

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao depremi!

Becao'nun tendonlarında hasar olduğu ve ödemden dolayı bu hasarın boyutunun tespit edilemediği ve 2. bir MR'ın çekileceği ifade edildi. Becao'nun 6-8 hafta kadar sahalardan uzak kalma ihtimalinin bulunduğu, ameliyat olması durumunda ise bu sürenin 3 aya çıkacağı iddia ediliyor.

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao depremi!

Fenerbahçe'de ameliyat olan Serdar Aziz de 2 ay sahalardan uzak kalacak. Djiku'nun dönüşü de 3 haftayı bulabilir. Samet'in durumunda da sıkıntı olduğu ancak Trabzonspor derbisinde oynamasının beklendiği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao depremi!

Bu durumda Fenerbahçe, Trabzonspor derisine savunmanın göbeğinde Samet-Oosterwolde ikilisi ile çıkacak.

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao depremi!

Bu arada Fred'in sakatlığının da milli araya kadar geçeceği ifade ediliyor. Savunmanın göbeğini Samet-Oosterwolde ikilisi ile kurmayı planlayan İsmail Kartal'ın, Mert Müldür ve İsmail Yüksek'i de gerektiğinde bu bölgede kullanmayı planladığı da gelen haberler arasında yer aldı.

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