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Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman? FB TS derbisi hangi kanalda? Derbi saat kaçta? | Fenerbahçe - Trabzonspor maçı izle

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk edecek. İki takım da derbiyi kazanarak taraftarını mutlu etmeyi amaçlıyor. Fenerbahçe - Trabzonspor maç bilet fiyatları da yoğun ilgi gördü. Stadyumun tamamının dolu olması bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman? FB TS maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 13:50
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Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman? FB TS derbisi hangi kanalda? Derbi saat kaçta? | Fenerbahçe - Trabzonspor maçı izle

Fenerbahçe - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Derbi müsabakası heyecanla bekleniyor. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman? FB TS maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? FB TS MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 4 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi için TIKLAYIN.

FENERBAHÇE 11'DE 11 PEŞİNDE!

İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesiyle büyük yükselişe geçen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 10 maçta 10 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, Trabzonspor'u da yenerek üst üste 11. galibiyetini almak istiyor.

SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR!

Becao, Djiku, Fred, Serdar, Emre Mor gibi yıldız isimler sakatlıkları sebebiyle Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek. Samet Akaydin'in durumu ise belirsizliğini koruyor. Trabzonspor'da ise Bakasetas Fenerbahçe maçında süre alamayacak.

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