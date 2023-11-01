FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! Trabzonspor maçında...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanına konuk oldu.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanına konuk oldu.
Sarı-lacivertliler rakibini 5-0 mağlup ederek 10'da 10 yaptı.
Kanarya'da İstanbul ekibiyle oynanan mücadelede yıldızlarını sakatlığa kurban verdi.
Bu sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Fred, kasığından geçirdiği sakatlık nedeniyle 9. dakikada yerini Miha Zajc'a bıraktı.
Brezilyalı orta saha oyuncusunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'de Fred ile birlikte sakatlanan isimlerden biri de Rodrigo Becao oldu.
Maçın ilk dakikasında sakatlanan tecrübeli stoper, ilk yarıyı tamamladıktan sonra ikinci yarının başında yerini Jayden Oosterwolde'ye bıraktı.
Becao'nun tendonlarında sorun olduğu ve 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenilirken, Brezilyalı stoperin ameliyat olması durumunda dönüş tarihinin 3 ay olabileceği belirtildi.
Öte yandan yine Pendikspor maçında sakatlanan Samet Akaydin'in ise kramp sorunu yaşadığı ve Trabzonspor maçında forma giyebileceği öğrenildi.
Alexander Djiku, Serdar Aziz ve Luan Peres'i de sakatlığa kurban veren Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi stoper sıkıntısı yaşanıyor.
Fenerbahçe stoperlerinin ard arda gelen sakatlıklarının ardından teknik direktör İsmail Kartal çözüm arayışına girdi.
GENÇ YUSUF'A 'HAZIR OL' EMRİ
Serdar Aziz, Djiku ve Becao'dan bir süre faydalanamayacak olan başarılı teknik adamın 2006 doğumlu Yusuf Akçiçek'i Trabzonspor maçının kadrosuna alabileceği ifade ediliyor.
Takvim'in haberine göre; genç Yusuf'a "Hazır ol" emrini veren Kartal'ın bu maçta savunmanın göbeğinde Samet-Oosterwolde ikilisine şans tanıyacağı öğrenildi.