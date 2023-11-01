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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! Trabzonspor maçında...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Ülker Stadı'nda Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de stoper krizi yaşanıyor. Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Serdar Aziz ve Luan Peres'i sakatlığa kurban veren sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'dan stoper bölgesi için flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 10:05
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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! Trabzonspor maçında...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanına konuk oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! Trabzonspor maçında...

Sarı-lacivertliler rakibini 5-0 mağlup ederek 10'da 10 yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! Trabzonspor maçında...

Kanarya'da İstanbul ekibiyle oynanan mücadelede yıldızlarını sakatlığa kurban verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! Trabzonspor maçında...

Bu sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Fred, kasığından geçirdiği sakatlık nedeniyle 9. dakikada yerini Miha Zajc'a bıraktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! Trabzonspor maçında...

Brezilyalı orta saha oyuncusunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! Trabzonspor maçında...

Fenerbahçe'de Fred ile birlikte sakatlanan isimlerden biri de Rodrigo Becao oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! Trabzonspor maçında...

Maçın ilk dakikasında sakatlanan tecrübeli stoper, ilk yarıyı tamamladıktan sonra ikinci yarının başında yerini Jayden Oosterwolde'ye bıraktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! Trabzonspor maçında...

Becao'nun tendonlarında sorun olduğu ve 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenilirken, Brezilyalı stoperin ameliyat olması durumunda dönüş tarihinin 3 ay olabileceği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan flaş stoper kararı! Trabzonspor maçında...

Öte yandan yine Pendikspor maçında sakatlanan Samet Akaydin'in ise kramp sorunu yaşadığı ve Trabzonspor maçında forma giyebileceği öğrenildi.

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