Dört bekli savunma

Üst üste oynadığı 19 maçtan da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de stoper krizi baş gösterdi... Önce Luan Peres, ameliat oldu. Ardından da Serdar Aziz sakatlandı. Ludogorets'le oynanan Konferans Ligi maçında da Alexander Djiku'nun ayak kemiği kırıdı. İsmail Kartal'ın elinde bir tek Rodrigo Becao ile Samet Akaydin kaldı. Ancak bu iki futbolcu da Pendikspor'la oynanan karşılaşmada sakatlandı. Böylece 5 stoperini de sakatlığa kurban veren sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ı büyük bir sıkıntı bast

B PLANI YUSUF-JAYDEN

Sağlık heyeti, Samet'i hafta sonu oynanacak olan Trabzonspor derbisine yetiştirmeye çalışıyor. Samet hazır hale gelebilirse stoperdeki ikili Samet-Oosterwolde olacak. Ancak Samet yetişemezse, teknik direktör İsmail Kartal iki plan belirledi. Kartal'ın A planı: Oosterwolde ile Mert Müldür'ü stopere çekmek. Böylece derbiye dört bekli bir savunma ile çıkacak. Kartal, hafta içi idmanlarında bu tandemin başarısız olduğunu görürse B planına geçecek: Jayden'ın partneri 17 yaşındaki Yusuf Akçiçek olacak.

BECAO'DA KORKUTAN SENARYO

Pendikspor maçında sakatlanan Rodrigo Becao ile ilgili pek iç açıcı haberler gelmiyor. Ödemi dağılmayan oyuncunun tendonunda ciddi hasar var. Çekilecek ikinci MR sonrasında Becao'nun durumu netleşecek. Tecrübeli stoperin ilk yarıyı kapatma riski bulunuyor.