Haberler Fenerbahçe O veriler açıklandı! Edin Dzeko Mauro Icardi'yi solladı

O veriler açıklandı! Edin Dzeko Mauro Icardi'yi solladı

Son dakikas spor haberi: İlk 10 haftasını geride bıraktığımız Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. Zirve yarışında Fenerbahçe ve Galatasaray henüz yenilgi yüzü görmeyen takımlar olarak dikket çekti. İki dünya yıldızı Edin Dzeko ve Mauro Icardi, attıkları gollerle takımlarına katkı veriyor. Oyuncuların ilk 10 hafta performansları baz alındığında Boşnak yıldız, meslektaşının önünde yer aldı. İşte o sıralama...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 11:58
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O veriler açıklandı! Edin Dzeko Mauro Icardi'yi solladı

Trendyol Süper Lig'de ilk 10 hafta büyük bir heyecan ve çekişmeye sahne oldu.

O veriler açıklandı! Edin Dzeko Mauro Icardi'yi solladı

Şu ana kadar oynanan maçlarda zirve yarışında Fenerbahçe ve Galatasaray ön plana çıktı.

O veriler açıklandı! Edin Dzeko Mauro Icardi'yi solladı

Namağlup iki takımdan Fenerbahçe, çıktığı tüm resmi maçlardan galip ayrılarak liderlik koltuğuna oturdu.

O veriler açıklandı! Edin Dzeko Mauro Icardi'yi solladı

Galatasaray ise 1 beraberlik ve 9 galibiyetle sarı-lacivertlilerin hemen arkasında ikinci sırada bulunuyor.

O veriler açıklandı! Edin Dzeko Mauro Icardi'yi solladı

Comparisonator Yapay Zeka İndeks ortalama puanlarına göre, bu sezon Süper Lig'de ilk 10 haftanın en iyi oyuncuları belli oldu.

İşte o sıralama ve aldıkları puanlar...

O veriler açıklandı! Edin Dzeko Mauro Icardi'yi solladı

10- İsmail Yüksek - 317

O veriler açıklandı! Edin Dzeko Mauro Icardi'yi solladı

9- Davide Biraschi - 322

O veriler açıklandı! Edin Dzeko Mauro Icardi'yi solladı

8- Aytaç Kara - 338

O veriler açıklandı! Edin Dzeko Mauro Icardi'yi solladı

7- Davinson Sanchez 340

O veriler açıklandı! Edin Dzeko Mauro Icardi'yi solladı

6- Tolga Ciğerci - 344

O veriler açıklandı! Edin Dzeko Mauro Icardi'yi solladı

5- Sebastian Szymanski - 362

O veriler açıklandı! Edin Dzeko Mauro Icardi'yi solladı

4- Dusan Tadic - 362

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