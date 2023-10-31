O veriler açıklandı! Edin Dzeko Mauro Icardi'yi solladı

Trendyol Süper Lig'de ilk 10 hafta büyük bir heyecan ve çekişmeye sahne oldu.
Trendyol Süper Lig'de ilk 10 hafta büyük bir heyecan ve çekişmeye sahne oldu.
Şu ana kadar oynanan maçlarda zirve yarışında Fenerbahçe ve Galatasaray ön plana çıktı.
Namağlup iki takımdan Fenerbahçe, çıktığı tüm resmi maçlardan galip ayrılarak liderlik koltuğuna oturdu.
Galatasaray ise 1 beraberlik ve 9 galibiyetle sarı-lacivertlilerin hemen arkasında ikinci sırada bulunuyor.
Comparisonator Yapay Zeka İndeks ortalama puanlarına göre, bu sezon Süper Lig'de ilk 10 haftanın en iyi oyuncuları belli oldu.
İşte o sıralama ve aldıkları puanlar...
10- İsmail Yüksek - 317
3- Mauro Icardi - 364
2- Yusuf Sarı - 391
1- Edin Dzeko - 513