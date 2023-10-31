Ne Bayern ne Barça! Fenerbahçe rekorları parçaladı

Süper Lig'de ve Konferans Ligi'nde oynadığı 19 maçın tamamını kazanarak sezona müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe rekor üzerine rekor kırıyor. Ligde ilk 10 maçını kazanarak daha önce kırdığı rekoru genişleten sarı-lacivertliler, toplamda 21 karşılaşmadan üst üste galip ayrıldı. Manchester City'nin 2020-21 sezonundaki başarısını yakaladı. Rekor 27 maçla New Saints'in elinde bulunuyor. Fenerbahçe gol sayısında da rakiplerini peşinde sürüklerken Avrupa'nın birçok devini de solladı.

KOCAMAN FARK VAR

Fenerbahçe bu sezon Avrupa'nın 5 Büyük Ligi ve Süper Lig'de en fazla net gol pozisyonu üreten takım. Tam 54 defa net pozisyona girdiler. 43 net gol pozisyonuyla Bayern Münih takip ediyor. Newcastle United 41'le 3. basamakta. Xabi Alonso yönetiminde müthiş bir grafik yakalayan Bayer Leverkusen de 41 net gol pozisyonuyla 3.'lük basamağını paylaşıyor. 5. sırada ise Barcelona var. Fenerbahçe bu müthiş dominasyonuyla bu sezon rakip ağları tam 58 defa havalandırdı. Kalesinde ise 10 gol gördü.

HER ALANDA ZİRVEDE

İŞTE O KALEMLER…

En fazla gol atan takım

En az gol yiyen takım

En fazla isabetli şut atan takım

En yüksek gol beklentisi yakalayan takım

En fazla net gol pozisyonu bulan takım

Rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan takım

En fazla isabetli orta bulan takım

SAVUNMADA DA GEÇİT VERMİYOR

Kanarya'nın hücum istatistikleri kadar savunmadaki rakamları da mükemmel. İsmail Kartal'ın öğrencileri ilk 5 deplasman maçını gol yemeden kazandı. 1960-61 sezonundan sonra bunu başaran ilk takım oldular.

3 OYUNCU ASLAN'I GEÇTİ

Fenerbahçe'de Edin Dzeko bu sezon 10 gol kaydetti. Sebastian Szymanski'nin 6 golü bulunuyor. İRFAN Can Kahveci de 5 defa fileleri havalandırdı.

3 oyuncu kaydettikleri 21 golle Galatasaray (19 gol) dahil 18 takımı arkalarında bıraktılar. 3 futbolcu sadece 22 gollü Adana Demir'i geçemediler.