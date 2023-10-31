Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Ryan Kent için karar verildi! Ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyordu

Fenerbahçe'de Ryan Kent için karar verildi! Ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyordu

Fenerbahçe'de yeni transfer Ryan Kent'in takımdaki durumu netleşti. Ocak ayında takımdan ayrılacağı konuşulan Kent için İngiliz basınından flaş bir iddia geldi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 12:43 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 12:47
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SALİM CAN ÖZCAN
Fenerbahçe'de Ryan Kent için karar verildi! Ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyordu

Fenerbahçe, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 19 maçın 19'unu da kazandı.

Fenerbahçe'de Ryan Kent için karar verildi! Ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyordu

Teknik direktör İsmail Kartal ile birlikte her alanda şampiyonluk hedefleyen bir kadro kuran sarı-lacivertliler, birçok yıldız ismi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'de Ryan Kent için karar verildi! Ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyordu

HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Yıldız transferlerin neredeyse hepsinden maksimum verimi alan Kanarya, sadece Ryan Kent'ten beklediği karşılığı bulamadı.

Fenerbahçe'de Ryan Kent için karar verildi! Ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyordu

İsmail Kartal'ın son tercihleri arasında yer alan Kent, istediği süreyi de alamadı.

Fenerbahçe'de Ryan Kent için karar verildi! Ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyordu

Hayal kırıklığı yaratan 26 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılacağı konuşuluyordu.

Fenerbahçe'de Ryan Kent için karar verildi! Ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyordu

İZİN ÇIKMADI
Bu gelişmelerin aksine, İngiliz basınından tam tersi bir iddia geldi.

Fenerbahçe'de Ryan Kent için karar verildi! Ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyordu

www.dailyrecord.co.uk'un haberin göre Ryan Kent, ocak ayında sarı-lacivertli takımdan ayrılamayacak.

Fenerbahçe'de Ryan Kent için karar verildi! Ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyordu

Kent'in İstanbul'da kabus gibi günler geçirdiği belirtilirken, ocak ayında takımdan ayrılmasına izin verilmediği aktarıldı.

Fenerbahçe'de Ryan Kent için karar verildi! Ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyordu

Haberde 26 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olduğu vurgulanırken, Süper Lig'de forma şansı bulmakta zorlandığı ve dahaKonferans Ligi'ndeki maçlarında süre aldığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Ryan Kent için karar verildi! Ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyordu

AYRILMAK İSTEDİĞİNİ İMA ETTİ
Kent'in Fenerbahçe paylaşımlarını sosyal medya hesabından silerek takımdan ayrılma mesajı verdiği de öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Ryan Kent için karar verildi! Ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyordu

Ada basını ayrıca, İngiliz yıldızın takımdan ayrılışının mümkün olmadığını kabul edeceğini iddia etti.

Fenerbahçe'de Ryan Kent için karar verildi! Ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyordu

İSMAİL KARTAL UYARDI
Öte yandan teknik direktör İsmail Kartal'dan yıldız isme uyarı geldi.

Fenerbahçe'de Ryan Kent için karar verildi! Ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyordu

Kartal, Kent'ten Fenerbahçe'ye sadakat göstermesini isteyerek kondisyonunu arttırması uyarısında bulundu.

Fenerbahçe'de Ryan Kent için karar verildi! Ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyordu

İskoç ekibi Rangers ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Ryan Kent, bu sezon 6'sı ilk 11 olmak üzere 12 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik katkı yaptı.

Fenerbahçe'de Ryan Kent için karar verildi! Ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyordu

Kent'in güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

DİĞER
Aslı Enver cesaretiyle hayran bıraktı! Sosyal medyadan paylaştı onu hiç böyle görmediniz!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den partisinin grup toplantısında flaş açıklamalar
F.Bahçe'den inanılmaz istatistik! Dünya rekoru geliyor
Nelsson ocakta ayrılıyor! Bonservis bedeli...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
O veriler açıklandı! Dzeko Icardi'yi solladı
F.Bahçe'de son dakika plan değişikliği! Transfer...
Küçükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (31 Ekim 2023)
Hac kuraları ne zaman çekilecek 2024?
Güngören'de elektrik ne zaman gelecek? (31 Ekim 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Somaspor - Talasgücü Belediye maçı ne zaman? Somaspor - Talasgücü Belediye maçı ne zaman? 12:49
Kırşehir Belediyespor - 23 Elazığ FK maçı ne zaman? Kırşehir Belediyespor - 23 Elazığ FK maçı ne zaman? 12:45
Fenerbahçe'de Ryan Kent için karar verildi! Fenerbahçe'de Ryan Kent için karar verildi! 12:43
Geceye damga vuran olay! Messi küfür etti Geceye damga vuran olay! Messi küfür etti 12:43
Isparta 32 - İçel İdmanyurdu maçı ne zaman? Isparta 32 - İçel İdmanyurdu maçı ne zaman? 12:42
Ümraniyespor - Orduspor 1967 maçı ne zaman? Ümraniyespor - Orduspor 1967 maçı ne zaman? 12:39
Daha Eski
Kastamonuspor - Ayvalıkgücü maçı ne zaman? Kastamonuspor - Ayvalıkgücü maçı ne zaman? 12:36
Adanaspor - Hacettepe maçı ne zaman? Adanaspor - Hacettepe maçı ne zaman? 12:29
Bandırmaspor - Alanya Kastel maçı ne zaman? Bandırmaspor - Alanya Kastel maçı ne zaman? 12:26
Kırklarelispor - Karaköprü Belediyespor maçı ne zaman? Kırklarelispor - Karaköprü Belediyespor maçı ne zaman? 12:21
Gündemi sarsacak iddia! G.Saray'a transferi... Gündemi sarsacak iddia! G.Saray'a transferi... 12:21
Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım 12:02