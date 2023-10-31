Fenerbahçe'de Ryan Kent için karar verildi! Ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyordu

Fenerbahçe, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 19 maçın 19'unu da kazandı.
Teknik direktör İsmail Kartal ile birlikte her alanda şampiyonluk hedefleyen bir kadro kuran sarı-lacivertliler, birçok yıldız ismi kadrosuna kattı.
Fenerbahçe, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 19 maçın 19'unu da kazandı.
Teknik direktör İsmail Kartal ile birlikte her alanda şampiyonluk hedefleyen bir kadro kuran sarı-lacivertliler, birçok yıldız ismi kadrosuna kattı.
İsmail Kartal'ın son tercihleri arasında yer alan Kent, istediği süreyi de alamadı.
Hayal kırıklığı yaratan 26 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılacağı konuşuluyordu.
İZİN ÇIKMADI
Bu gelişmelerin aksine, İngiliz basınından tam tersi bir iddia geldi.
www.dailyrecord.co.uk'un haberin göre Ryan Kent, ocak ayında sarı-lacivertli takımdan ayrılamayacak.
Kent'in İstanbul'da kabus gibi günler geçirdiği belirtilirken, ocak ayında takımdan ayrılmasına izin verilmediği aktarıldı.
Haberde 26 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olduğu vurgulanırken, Süper Lig'de forma şansı bulmakta zorlandığı ve dahaKonferans Ligi'ndeki maçlarında süre aldığı belirtildi.
AYRILMAK İSTEDİĞİNİ İMA ETTİ
Kent'in Fenerbahçe paylaşımlarını sosyal medya hesabından silerek takımdan ayrılma mesajı verdiği de öne sürüldü.
Ada basını ayrıca, İngiliz yıldızın takımdan ayrılışının mümkün olmadığını kabul edeceğini iddia etti.
İSMAİL KARTAL UYARDI
Öte yandan teknik direktör İsmail Kartal'dan yıldız isme uyarı geldi.
Kartal, Kent'ten Fenerbahçe'ye sadakat göstermesini isteyerek kondisyonunu arttırması uyarısında bulundu.
İskoç ekibi Rangers ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Ryan Kent, bu sezon 6'sı ilk 11 olmak üzere 12 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik katkı yaptı.
Kent'in güncel piyasa değeri 8 milyon euro.