Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman? FB TS maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman? FB TS maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Trabzonspor ile Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman? FB TS maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 17:10 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 17:20
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman? FB TS maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Fenerbahçe - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Derbi müsabakası heyecanla bekleniyor. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman? FB TS maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? FB TS MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 4 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi için TIKLAYIN.

FENERBAHÇE 11'DE 11 PEŞİNDE!

İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesiyle büyük yükselişe geçen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 10 maçta 10 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, Trabzonspor'u da yenerek üst üste 11. galibiyetini almak istiyor.

SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR!

Becao, Djiku, Fred, Serdar, Emre Mor gibi yıldız isimler sakatlıkları sebebiyle Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek. Samet Akaydin'in durumu ise belirsizliğini koruyor. Trabzonspor'da ise Bakasetas Fenerbahçe maçında süre alamayacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
"İstekleri bitmiyordu, para hırsı ağır bastı" Gülseren Ceylan'dan ayrılan Mehmet Ali Erbil öfke kustu
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine başladı! Masada İsrail'in Gazze katliamı, Bağ-Kurluların prim gün sayısı ve evlilik kredisi var
Ziyech ile ilgili şaşırtan gerçek! Sözleşmesinde...
Kasımpaşa rahat turladı! İşte maçın golleri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tadic'in Boğaz'da balık keyfi
F.Bahçe'de son dakika plan değişikliği! Transfer...
Sultanbeyli'de sular ne zaman gelecek? (31 Ekim 2023)
Pendik'te sular ne zaman gelecek? (31 Ekim 2023)
Kadıköy'de sular ne zaman gelecek? (31 Ekim 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ronaldo Messi ile dalga geçti! Ronaldo Messi ile dalga geçti! 17:16
Muşspor deplasmanda turladı! Muşspor deplasmanda turladı! 16:57
Vinicius Madrid'de devam dedi! Vinicius Madrid'de devam dedi! 16:51
Beşiktaş'tan başkan adaylarını ilgilendiren açıklama! Beşiktaş'tan başkan adaylarını ilgilendiren açıklama! 16:47
Manchester United - Newcastle United maçı ne zaman? Manchester United - Newcastle United maçı ne zaman? 16:46
7 gollü maçta turlayan Gençlerbirliği! 7 gollü maçta turlayan Gençlerbirliği! 16:46
Daha Eski
Tadic'in Boğaz'da balık keyfi Tadic'in Boğaz'da balık keyfi 16:37
Gol düellosunu Keçiörengücü kazandı! Gol düellosunu Keçiörengücü kazandı! 16:33
Manisa FK 3 golle turladı! Manisa FK 3 golle turladı! 16:21
Sivasspor'da Artvin mesaisi! Sivasspor'da Artvin mesaisi! 16:09
Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman? 16:05
Özdeş: “Oyuncularıma kupa hayalinden bahsettim” Özdeş: “Oyuncularıma kupa hayalinden bahsettim” 15:59