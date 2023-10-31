FENERBAHÇE HABERLERİ: | İtalya basınından Edin Dzeko'ya övgü dolu sözler!

Avrupalı en iyi golcüler sıralamasında Bosnalı oyuncu, İtalyan futbolunun bir başka eski tanıdığı ve Fenerbahçe'nin rakibi olan Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi ile birlikte sekizinci sırada yer alıyor ve yalnızca Erling Haaland, Kylian Mbappé ve Harry Kane gibi kalibredeki golcülerin arkasında yer alıyor."