FENERBAHÇE HABERLERİ: | İtalya basınından Edin Dzeko'ya övgü dolu sözler!

Sezona 19'da 19 ile fırtına gibi giren Fenerbahçe'de, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi arasına giren, saha içi ve saha dışı örnek tavırlarıyla taraftarı kendisine aşık eden Edin Dzeko, İtalya'da gündem oldu.
Son olarak İtalya'nın en önemli gazetelerinden olan Calciomercato'da, 37 yaşındaki yıldız futbolcu için bir yazı paylaşıldı.
"EN İYİLERLE YARIŞIYOR"
"Edin Dzeko, Roma ve Milano'da geçirdiği yılların ardından Fenerbahçe forması ile devam etme kararı aldı. Dzeko'nun, Türk futbolu üzerindeki etkisi yıkıcı oldu ve oynadığı 10 maçta, 799 dakikada attığı 10 golle birlikte taraftarların sevgilisi oldu.