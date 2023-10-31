Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: | İtalya basınından Edin Dzeko'ya övgü dolu sözler!

FENERBAHÇE HABERLERİ: | İtalya basınından Edin Dzeko'ya övgü dolu sözler!

Fenerbahçe'nin yaz tranfer sezonunda kadrosuna kattığı 37 yaşındaki yıldız futbolcu Edin Dzeko, sarı- lacivertli ekipte gösterdiği performansla Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. İtalya basını, Boşnak futbolcu için methiyeler düzdü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 20:26 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 20:28
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FENERBAHÇE HABERLERİ: | İtalya basınından Edin Dzeko'ya övgü dolu sözler!

Sezona 19'da 19 ile fırtına gibi giren Fenerbahçe'de, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi arasına giren, saha içi ve saha dışı örnek tavırlarıyla taraftarı kendisine aşık eden Edin Dzeko, İtalya'da gündem oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: | İtalya basınından Edin Dzeko'ya övgü dolu sözler!

Son olarak İtalya'nın en önemli gazetelerinden olan Calciomercato'da, 37 yaşındaki yıldız futbolcu için bir yazı paylaşıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: | İtalya basınından Edin Dzeko'ya övgü dolu sözler!

"EN İYİLERLE YARIŞIYOR"

"Edin Dzeko, Roma ve Milano'da geçirdiği yılların ardından Fenerbahçe forması ile devam etme kararı aldı. Dzeko'nun, Türk futbolu üzerindeki etkisi yıkıcı oldu ve oynadığı 10 maçta, 799 dakikada attığı 10 golle birlikte taraftarların sevgilisi oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: | İtalya basınından Edin Dzeko'ya övgü dolu sözler!

Avrupalı en iyi golcüler sıralamasında Bosnalı oyuncu, İtalyan futbolunun bir başka eski tanıdığı ve Fenerbahçe'nin rakibi olan Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi ile birlikte sekizinci sırada yer alıyor ve yalnızca Erling Haaland, Kylian Mbappé ve Harry Kane gibi kalibredeki golcülerin arkasında yer alıyor."

FENERBAHÇE HABERLERİ: | İtalya basınından Edin Dzeko'ya övgü dolu sözler!

"FENERBAHÇE'Yİ ZİRVEYE TAŞIDI"

"Bosna milli takımının forvet oyuncusu, son lig maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda Pendikspor'u 5-0 yendiği maçta hat-trick yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: | İtalya basınından Edin Dzeko'ya övgü dolu sözler!

Sarı-lacivertlilerin 9 numarasının attığı 3 golle birlikte, takımın Mauro Icardi'nin formasını giydiği Galatasaray'ın önünde ligde tek başına zirvedeki yerini korumasına yardımcı oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: | İtalya basınından Edin Dzeko'ya övgü dolu sözler!

37 yaşındaki Edin Dzeko hâlâ kararlı ve 10 yıl sonra (kulübün son Türkiye şampiyonluğu olan 2014) Fenerbahçe'ye şampiyonluğu geri getirme hedefiyle oynuyor."

FENERBAHÇE HABERLERİ: | İtalya basınından Edin Dzeko'ya övgü dolu sözler!

"TARAFTARLARIN İDOLÜ OLDU"

"Türkiye'ye gelişinin üzerinden birkaç ay geçti ve süreklilik ve karizma sayesinde Fenerbahçe taraftarlarının kalbine girerek idol haline gelmesi yalnızca birkaç maç sürdü.

FENERBAHÇE HABERLERİ: | İtalya basınından Edin Dzeko'ya övgü dolu sözler!

Edin Dzeko önemli kariyerini bitireceği takımı da bulmuş oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: | İtalya basınından Edin Dzeko'ya övgü dolu sözler!

Kariyeri boyunca Dzeko, Manchester City, Roma ve Inter gibi büyük takım formalar nı giydi ve bu da Bosna Hersekliyi, Türkiye gibi önemli ve parlak sahnelerde kazanmaya alışmış olgun bir oyuncu haline getirdi."

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