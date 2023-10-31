Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Becao'nun durumu belli oldu! Trabzonspor maçında...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Becao'nun durumu belli oldu! Trabzonspor maçında...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, iki yıldızını sakatlığa kurban verdi. Sarı-lacivertlilerde Fred ve Becao, İstanbul ekibiyle oynanan maçta yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle oyuna devam edemedi. İki futbolcunun son durumu merak edilirken, Fred ve Becao'nun Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile oynanacak kritik maçta oynayıp oynamayacağı da netleşti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 10:10 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 10:50
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Becao'nun durumu belli oldu! Trabzonspor maçında...

Fenerbahçe bu sonuçla ligde 10'da 10 yaparken, toplam galibiyet serisini ise 19 maça çıkardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Becao'nun durumu belli oldu! Trabzonspor maçında...

Sarı-lacivertliler, Pendikspor karşısında aldığı galibiyetle puanını 30'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Becao'nun durumu belli oldu! Trabzonspor maçında...

Bu sezonki 5. yenilgisini alan Pendikspor ise 7 puanla 18. sırada yer aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Becao'nun durumu belli oldu! Trabzonspor maçında...

Fenerbahçe'de Pendikspor maçında iki şok birden yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Becao'nun durumu belli oldu! Trabzonspor maçında...

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli stoperi Rodrigo Becao, mücadelenin ilk dakikasında sakatlık geçirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Becao'nun durumu belli oldu! Trabzonspor maçında...

İlk yarıyı tamamlayan Brezilyalı savunma oyuncusu, ikinci yarının başında yerini Jayden Oosterwolde'ye bıraktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Becao'nun durumu belli oldu! Trabzonspor maçında...

Kanarya'da Becao'nun ardından Fred de bir sakatlık geçirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Becao'nun durumu belli oldu! Trabzonspor maçında...

Kasığını tutan ve değişiklik isteyen yıldız futbolcu, 9. dakikada yerini Miha Zajc'a bıraktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Becao'nun durumu belli oldu! Trabzonspor maçında...

Geçtiğimiz günlerde Alexander Djiku'yu da sakatlığa kurban veren Fenerbahçe'de Fred ve Becao'nun durumu merak konusu oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Becao'nun durumu belli oldu! Trabzonspor maçında...

İki futbolcunun Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile oynanacak maçta forma giyip giymeyeceği netleşti. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Becao'nun durumu belli oldu! Trabzonspor maçında...

Pendikspor maçının 9. dakikasında sakatlanarak kenara gelen Fred, pazartesi günü MR'a girdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Becao'nun durumu belli oldu! Trabzonspor maçında...

EN AZ 2 HAFTA YOK

Tecrübeli orta saha oyuncusunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Becao'nun durumu belli oldu! Trabzonspor maçında...

Fred, Trabzonspor ve Ludogorets maçlarında kesin olarak forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Becao'nun durumu belli oldu! Trabzonspor maçında...

Brezilyalı yıldızın Adana Demirspor maçında oynamasının da şüpheli olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Becao'nun durumu belli oldu! Trabzonspor maçında...

BECAO'NUN SAKATLIĞI CİDDİ

Kanarya'da Trabzonspor derbisi öncesinde 9 futbolcunun ciddi ve hafif sakatlığı bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Becao'nun durumu belli oldu! Trabzonspor maçında...

Lincoln haricinde King, Fred, Djiku, Becao, Serdar Aziz, Peres, Samet ve Mert Hakan'ın problemleri var.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Becao'nun durumu belli oldu! Trabzonspor maçında...

Stoper Rodrigo Becao'nun durumunun önemli olduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Becao'nun durumu belli oldu! Trabzonspor maçında...

Tecrübeli stoperin Trabzonspor maçında kesin olarak forma giyemeyecekleri öğrenildi.

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