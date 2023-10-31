FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred ve Becao'nun durumu belli oldu! Trabzonspor maçında...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Pendikspor'a konuk oldu.
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Pendikspor'a konuk oldu.
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Sarı-lacivertliler rakibini 5-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Edin Dzeko (3), Erdem Canpolat (k.k.) ve İrfan Can Kahveci kaydetti.
Fenerbahçe bu sonuçla ligde 10'da 10 yaparken, toplam galibiyet serisini ise 19 maça çıkardı.
Sarı-lacivertliler, Pendikspor karşısında aldığı galibiyetle puanını 30'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü.
Bu sezonki 5. yenilgisini alan Pendikspor ise 7 puanla 18. sırada yer aldı.
Fenerbahçe'de Pendikspor maçında iki şok birden yaşandı.
Sarı-lacivertlilerin tecrübeli stoperi Rodrigo Becao, mücadelenin ilk dakikasında sakatlık geçirdi.
İlk yarıyı tamamlayan Brezilyalı savunma oyuncusu, ikinci yarının başında yerini Jayden Oosterwolde'ye bıraktı.
Kanarya'da Becao'nun ardından Fred de bir sakatlık geçirdi.
Kasığını tutan ve değişiklik isteyen yıldız futbolcu, 9. dakikada yerini Miha Zajc'a bıraktı.
Geçtiğimiz günlerde Alexander Djiku'yu da sakatlığa kurban veren Fenerbahçe'de Fred ve Becao'nun durumu merak konusu oldu.
İki futbolcunun Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile oynanacak maçta forma giyip giymeyeceği netleşti. İşte detaylar...
Pendikspor maçının 9. dakikasında sakatlanarak kenara gelen Fred, pazartesi günü MR'a girdi.
EN AZ 2 HAFTA YOK
Tecrübeli orta saha oyuncusunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Fred, Trabzonspor ve Ludogorets maçlarında kesin olarak forma giyemeyecek.
Brezilyalı yıldızın Adana Demirspor maçında oynamasının da şüpheli olduğu öğrenildi.
BECAO'NUN SAKATLIĞI CİDDİ
Kanarya'da Trabzonspor derbisi öncesinde 9 futbolcunun ciddi ve hafif sakatlığı bulunuyor.
Lincoln haricinde King, Fred, Djiku, Becao, Serdar Aziz, Peres, Samet ve Mert Hakan'ın problemleri var.
Stoper Rodrigo Becao'nun durumunun önemli olduğu kaydedildi.
Tecrübeli stoperin Trabzonspor maçında kesin olarak forma giyemeyecekleri öğrenildi.