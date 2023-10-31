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Altay Bayındır'dan flaş Galatasaray sözleri! "Fenerbahçe'de oynarken..."

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den İngiliz devi Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Sam Homewood'un sorularını cevaplayan başarılı file bekçisi, Galatasaray hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 13:14
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Altay Bayındır'dan flaş Galatasaray sözleri! "Fenerbahçe'de oynarken..."

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer olan Türk kaleci Altay Bayındır, Manchester United TV'de yayımlanan podcastin konuğu oldu.

Altay Bayındır'dan flaş Galatasaray sözleri! "Fenerbahçe'de oynarken..."

Milli sporcu, eski Manchester United futbolcusu David May ile sunucu Sam Homewood'un sorularını cevapladı.

Altay Bayındır'ın cevapları şu şekilde:

Altay Bayındır'dan flaş Galatasaray sözleri! "Fenerbahçe'de oynarken..."

Kaleciliğe nasıl başladığını anlatan Bayındır, "Bahçede maç yaparken asla kalecilik pozisyonuna gitmezdim. Ben her zaman forvet olurum. Gerçekten. İlk oynadığım pozisyonum defanstı, sonra forvet oynadım.

Altay Bayındır'dan flaş Galatasaray sözleri! "Fenerbahçe'de oynarken..."

Sonrası ise farklı bir hikaye, bir gün ilk kulübüm olan Bursaspor'da oynuyorum, o zaman defans oyuncusuydum. Bir gün kaleci antrenmana gelemeyince menajerimiz bana "Altay sen uzunsun, kaleye git ama keyif yapacak zaman yok" dedi.

Altay Bayındır'dan flaş Galatasaray sözleri! "Fenerbahçe'de oynarken..."

Ben defansta veya forvet olarak oynamak istiyordum ama tamam deneyelim dedim. Kaleye geçtim ve çok iyi hissettim.

Altay Bayındır'dan flaş Galatasaray sözleri! "Fenerbahçe'de oynarken..."

Top geldiğinde topa doğru atlıyordum ve herkes bana yapabilirsin diye bağırıyordu.

Altay Bayındır'dan flaş Galatasaray sözleri! "Fenerbahçe'de oynarken..."

Top bana doğru gelince topu tuttuğumda herkes "Harikasın, hadi" diye bağırıyordu. Penaltı kurtarınca ise benden iyisi yoktu." dedi.

Altay Bayındır'dan flaş Galatasaray sözleri! "Fenerbahçe'de oynarken..."

Kalecilerin farklı forma giymesinin dikkatini çektiğini belirten United'lı oyuncu, "O zamanlar her maçı izliyordum. Bütün oyuncular aynı ama kaleci farklı forma giyiyordu. Bu da çok hoşuma gitmişti." şeklinde konuştu.

Altay Bayındır'dan flaş Galatasaray sözleri! "Fenerbahçe'de oynarken..."

Kaleciliğe geçmeden önce annesine danıştığını belirten Bayındır, annesiyle arasında geçen diyaloğu da anlattı: "Annem mutfaktaydı, ona "Şu anki pozisyonum hakkında ne düşünüyorsun? Forvet oynayabilirim. Ya da kaleye geçebilirim" dedim.

Altay Bayındır'dan flaş Galatasaray sözleri! "Fenerbahçe'de oynarken..."

O çok bilmese de biraz biliyordu, çünkü evde her gün maç izliyorduk. Ve bana "Kaleye geçebilirsin, senin için daha iyi olur dedi. Uzunsun ve orada daha az koşman gerekir." dedi.

Altay Bayındır'dan flaş Galatasaray sözleri! "Fenerbahçe'de oynarken..."

Konuşmasın bir bölümünde annesine seslenen Bayındır, şu ifadeleri kullandı: "Annem, her şey için teşekkür ederim. Kalede olmayı çok seviyorum. Konumumu seviyorum. Çok farklı ve zor elbette. Zor ama topu yakalamak çok güzel bir duygu. Topu yakaladığımda herkes benimle birlikte "Evet yaptık, evet!" diyor.

Altay Bayındır'dan flaş Galatasaray sözleri! "Fenerbahçe'de oynarken..."

Sam Homewood'un Fenerbahçe'deyken en büyük maç ya da dikkat etmek gerektiğini düşündüğünüz takım kimdi sorusuna Galatasaray cevabını veren Bayındır şöyle konuştu:

Altay Bayındır'dan flaş Galatasaray sözleri! "Fenerbahçe'de oynarken..."

"GALATASARAY EN BÜYÜK DERBİYDİ"
"Galatasaray en büyük derbiydi. Beşiktaş ile oynadığımız maçlar da büyük maçlardı ama Galatasaray farklıydı ve o atmosferi çok seviyordum."

Altay Bayındır'dan flaş Galatasaray sözleri! "Fenerbahçe'de oynarken..."

David May ise "Galatasaray'la oynayacağımız maç öncesinde boğazda bir otelde kalmıştık ve bütün gece Galatasaray taraftarları bizi uyanık tutmak için otelin etrafında bir aşağı bir yukarı dolaşıp gürültü yapıyorlardı.

Altay Bayındır'dan flaş Galatasaray sözleri! "Fenerbahçe'de oynarken..."

Ama açık ara Türkiye en iyi ve tehlikeli atmosfere sahipti diyebilirim." dedi.

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