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Fred sakatlandı

30 yaşındaki futbolcu taç çizgisi üzerinde bir pozisyonda sakatlık yaşadı. Bugün MR’a girecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
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Fred sakatlandı

Bu sezon Fenerbahçe'nin orta sahadaki kritik ismi olan Fred, Pendikspor mücadelesinin hemen başında sakatlık yaşadı. 30 yaşındaki futbolcu, taç çizgisi kenarında sakatlandı. Üst adalesini tutan tecrübeli oyuncu, direkt kenara dönerek değişiklik işareti yaptı. Brezilyalı oyuncu maça devam edemeyerek yerini Miha Zajc'a bıraktı. Sarı-lacivertli taraftarlar Fred'in kenara gelmesiyle endişelendi. Durumu bugün çekilecek MR sonrasında belli olacak. Tecrübeli orta saha oyuncusunun Trabzonspor'a karşı forma giyip giyemeyeceği bu MR sonucunda netleşecek.

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