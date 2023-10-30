Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den stoper harekatı! Transfer listesi ortaya çıktı

Fenerbahçe'den stoper harekatı! Transfer listesi ortaya çıktı

Son dakika spor haberi: Bu sezonki futboluyla göz dolduran Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam ediyor. Çıktığı tüm resmi maçlardan galip ayrılan sarı-lacivertliler, rekor üstüne rekor kırıyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde başarılı bir grafik çizen Kanarya'da peş peşe yaşanan sakatlıklar sonrası düğmeye basıldı. Özellikle savunma hattında eksiklik yaşayan Fenerbahçe'de gözler ocak ayındaki ara transfer dönemine çevrildi. Mutlak bir stoper takviyesi yapmayı amaçlayan sarı-lacivertlilerde listedeki isimler ortaya çıktı. İşte o yıldızlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 13:01 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 13:09
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Fenerbahçe'den stoper harekatı! Transfer listesi ortaya çıktı

Süper Lig'e müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe 10 maçta 10 galibiyetle zirvede yer alıyor.

Fenerbahçe'den stoper harekatı! Transfer listesi ortaya çıktı

Form grafiğiyle dikkat çeken sarı-lacivertlilerde yaşanan sakatlıklar can sıktı.

Fenerbahçe'den stoper harekatı! Transfer listesi ortaya çıktı

Özellikle stoper mevkisindeki sakatlıklar teknik direktör İsmail Kartal'ı düşündürüyor.

Fenerbahçe'den stoper harekatı! Transfer listesi ortaya çıktı

Sezon başında ameliyat olan ve sezonu kapatan Luan Peres'in ardından sırasıyla Serdar Aziz, Alexander Djiku ve Rodrigo Becao sakatlık yaşadı.

Fenerbahçe'den stoper harekatı! Transfer listesi ortaya çıktı

Ameliyat olan Serdar Aziz'in 5-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe'den stoper harekatı! Transfer listesi ortaya çıktı

Öte yandan Alexander Djiku'nun ayağında tespit edilen non-deplase kırık sebebiyle 3 hafta sonra takıma katılması bekleniyor.

Fenerbahçe'den stoper harekatı! Transfer listesi ortaya çıktı

BECAO İKİNCİ YARIYA ÇIKMADI!
Pendikspor maçının başında ayağı zemine takılan ve sekerek oynamaya devam eden Rodrigo Becao ise ikinci yarıya çıkmadı.

Fenerbahçe'den stoper harekatı! Transfer listesi ortaya çıktı

Brezilyalı savunmacının durumu henüz netlik kazanmadı.

Fenerbahçe'den stoper harekatı! Transfer listesi ortaya çıktı

Yine Pendikspor maçında sakatlık yaşayarak yerini Miguel Crespo'ya bırakan Samet Akaydin'in ise kramp problemi yaşadığı ciddi bir durumunun olmadığı açıklandı.

Fenerbahçe'den stoper harekatı! Transfer listesi ortaya çıktı

Fenerbahçe'de savunma hattında yaşanan üst üste sorunların ardından gözler transfere çevrildi.

Fenerbahçe'den stoper harekatı! Transfer listesi ortaya çıktı

Sarı-lacivertli kurmaylar çareyi ara transfer döneminde takviye yapmakta buldu.

Fenerbahçe'den stoper harekatı! Transfer listesi ortaya çıktı

Teknik direktör İsmail Kartal, transfer talebini yönetime iletti.

Fenerbahçe'den stoper harekatı! Transfer listesi ortaya çıktı

Yönetim, müthiş bir performansa imza atan Kartal'ın talebini yerine getirmek için çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'den stoper harekatı! Transfer listesi ortaya çıktı

Sarı-lacivertliler, Becao- Djiku ikilisiyle rekabete girecek seviyede bir isim arayışı içinde.

Fenerbahçe'den stoper harekatı! Transfer listesi ortaya çıktı

EN ÖNEMLİ KRİTERLERDEN BİRİ AFRİKA KUPASI!
Fenerbahçe'nin stoper transferinde en önem verdiği kriterlerden biri de Afrika Kupası'na gitmeyecek biri olması.

Fenerbahçe'den stoper harekatı! Transfer listesi ortaya çıktı

Yabancı sınırlaması nedeniyle Luan Peres'i elden çıkarmanın yollarını arayan Kanarya, yıldız bir ismi kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'den stoper harekatı! Transfer listesi ortaya çıktı

İşte Fenerbahçe'nin listesinde olduğu iddia edilen isimler...

Fenerbahçe'den stoper harekatı! Transfer listesi ortaya çıktı

İLK ADAY WILLYAN ROCHA!
Fenerbahçe'de listenin ilk sırasında CSKA Moskova forması giyen Willyan Rocha yer alıyor.

Fenerbahçe'den stoper harekatı! Transfer listesi ortaya çıktı

28 yaşındaki stoperin transferi için ön temaslarına başlayan yönetim, ocak ayında resmi hamle yapacak.

Fenerbahçe'den stoper harekatı! Transfer listesi ortaya çıktı

AHMETCAN KAPLAN LİSTEDE!
Sarı-lacivertliler, Hollanda Ligi ekibi Ajax'ta forma giyen Ahmetcan Kaplan'ı gündemine aldı.

Fenerbahçe'den stoper harekatı! Transfer listesi ortaya çıktı

Ajax'ta forma şanslı bulmakta zorlanan 20 yaşındaki stoper için Fenerbahçe'nin yarım sezonluğuna kiralama teklifi yapacağı öne sürülüyor.

Fenerbahçe'den stoper harekatı! Transfer listesi ortaya çıktı

Ajax'ın Ahmetcan Kaplan konusundaki tavrı transferde belirleyici olacak.

Fenerbahçe'den stoper harekatı! Transfer listesi ortaya çıktı

ISAK HIEN YENİDEN GÜNDEMDE!
Fenerbahçe'nin İtalya Serie A ekibi Verona'da görev yapan Isak Hien'i yeniden transfer listesine aldığı iddia edildi.

Fenerbahçe'den stoper harekatı! Transfer listesi ortaya çıktı

Geçtiğimiz transfer döneminde de İsveçli yıldız için nabız yoklayan Kanarya, başarılı oyuncudan vazgeçmiyor.

Fenerbahçe'den stoper harekatı! Transfer listesi ortaya çıktı

İsmail Kartal'ın oldukça beğendiği yıldız stopere devre arası teklif götürüleceği kaydediliyor.

Fenerbahçe'den stoper harekatı! Transfer listesi ortaya çıktı

JACKSON POROZO SÜRPRİZİ!
Gelecek vaat eden isimlere ayrı bir önem veren Fenerbahçe, listeye sürpriz bir isim ekledi.

Fenerbahçe'den stoper harekatı! Transfer listesi ortaya çıktı

Sarı-lacivertliler, bonservisi Troyes'da olan ve Olympiakos'ta kiralık olarak forma giyen Ekvadorlu stoper Jackson Porozo'yu radarına aldı.

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