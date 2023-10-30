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Fenerbahçe'de Trabzonspor mesaisi başladı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler zorlu mücadelenin hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 13:55
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Fenerbahçe'de Trabzonspor mesaisi başladı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Pas çalışmalarının yapıldığı antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam etti. Günün tek antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Siltaş Yapı Pendikspor ile oynanan müsabakada ilk 11'de forma giyen oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

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