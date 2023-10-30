Haberler Fenerbahçe Erman Toroğlu'dan çarpıcı yorum! "Fenerbahçe, Galatasaray ve diğerleri..."

Erman Toroğlu'dan çarpıcı yorum! "Fenerbahçe, Galatasaray ve diğerleri..."

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Pendikspor'u 5-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından ünlü yorumcu Erman Toroğlu, bu mücadele ile ilgili Sabah Gazetesi'ne dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Ünlü yorumcunun ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili açıklamaları gündem oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
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Erman Toroğlu'dan çarpıcı yorum! "Fenerbahçe, Galatasaray ve diğerleri..."

Bu sene iki takım ve diğerleri… İkisinde de iyi oyuncular var. Zaman zaman güzel işler yapıyorlar. Ama Fenerbahçe, zaman zaman Galatasaray'a göre daha bir takım olmuş gibi gözüküyor. Haliyle bu takımlar biraz daha kaliteli ekiplerle oynadıktan sonra ne olur diyoruz. Diyoruz da bunlarla baş edecek kaç tane kaliteli takım var? Ama şu gözüküyor: Birbirleriyle oynayacakları maçlar şampiyonlukta etkili olacak ama… Böyle deyince insanın aklına başka şeyler geliyor. Mesela geçen yıl Fenerbahçe, İstanbulspor ve Giresunspor'a kendi sahasında puan kaptırdı, şampiyonluk gitti.

Bu sene zirvede yer alan Fenerbahçe ve Galatasaray'da böyle trafik kazası olur mu göreceğiz. Dün gece ilk 45'te Pendik, Fenerbahçe kalesine hiç gelemedi. İkinci yarı ise iki tehlike yarattı. Fenerbahçe ne zaman gaza bassa pozisyon yakaladı. Maç öyle bir hale geldi ki… Pendikli oyuncular hakem bitiş düdüğünü çalsa da bu maç bitse havasındaydılar. Fenerbahçe'de sakatlar artıyor. Bu bir sorun… Haliyle rakiplerde de olacak. Hem Avrupa hem lig maçları sigortaları zorluyor. Pendik Fenerbahçe'den puan alır mıydı? Hayır. Alırdı ihtimali kaç? Sıfır. Onun için de fazla bir şey yazmaya gerek yok burada keselim.

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