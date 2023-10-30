Haberler Fenerbahçe Edin Dzeko şov

Edin Dzeko şov

Fenerbahçe’nin 37 yaşındaki yıldızı, Pendik karşısında gol şov yaptı. 65, 77 ve 87’de ağları sarsan Dzeko, üst üst 4 lig maçında fileleri havalandırdı. Süper Lig’de 10 toplamda 12 gole ulaştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Edin Dzeko şov

Fenerbahçe'nin 5-0'lık Pendikspor zaferine Edin Dzeko damga vurdu. İlk yarısı 2-0 sona eren maçta ikinci devrede Bosna Hersekli kral, sahne aldı. Önce 65'te savunma arkasına sarkan Szymanski topu sürdü ve boş pozisyondaki Dzeko'ya 'al da at' dedi. 37 yaşındaki süper star da bu ikramı geri çevirmedi. 77'de bu sefer Ferdi'nin pasında ağları sarsan tecrübeli yıldız, 87'de yine Ferdi'nin pasında ceza sahasının dışında topla buluştu ve çok klas bir vuruşla topu ağlara yollayıp sonucu ilan etti

12 YIL SONRA HAT-TRİCK YAPTI

Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, Pendikspor galibiyetinde fileleri 3 kez havalandırmayı başarırken, üst üste 4 lig maçında gol sevinci yaşadı ve gol sayısını 10'a çıkardı. Bosna Hersekli yıldız santrfor, Trendyol Süper Lig'de 10 lig maçında da forma giyerken, 2 kez de asist yaptı. UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 2 golü bulunan Dzeko, bu sezonki gol sayısını 12'ye yükseltti. Dzeko, Ağustos 2011'den (Manchester City-Tottenham) bu yana ilk kez bir lig maçında da hat-trick yaptı.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu'nun yerde kaldığı poziyon penaltı mı? Erman Toroğlu açıkladı...
CANLI TAKİP | İşgalci İsrail Gazze'ye 24 gündür ölüm yağdırıyor! Havadan karadan denizden her yerden bombalıyor
Toroğlu'dan çarpıcı yorum! "F.Bahçe, G.Saray ve diğerleri..."
Cimbom'dan 'acil transfer' operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Toroğlu'dan çarpıcı yorum! "F.Bahçe, G.Saray ve diğerleri..."
Ünlü yorumcudan flaş F.Bahçe benzetmesi!
METEOROLOJİ TARİH VERDİ: Kuvvetli yağış geliyor, hazırlıklı olun!
MasterChef elenen isim belli oldu - 29 Ekim
Son dakika deprem mi oldu? (30 Ekim 2023)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A. Madrid sahasında hata yapmadı! A. Madrid sahasında hata yapmadı! 01:07
A. Madrid sahasında hata yapmadı! A. Madrid sahasında hata yapmadı! 01:07
Gol düellosunda kazanan çıkmadı! Gol düellosunda kazanan çıkmadı! 00:55
Gol düellosunda kazanan çıkmadı! Gol düellosunda kazanan çıkmadı! 00:54
G.Saray'dan dikkat çeken istatistik! G.Saray'dan dikkat çeken istatistik! 00:31
Yıldız isim kalp krizi geçirdi! Maç ertelendi Yıldız isim kalp krizi geçirdi! Maç ertelendi 00:28
Daha Eski
Toroğlu'dan çarpıcı yorum! "F.Bahçe, G.Saray ve diğerleri..." Toroğlu'dan çarpıcı yorum! "F.Bahçe, G.Saray ve diğerleri..." 00:26
Ünlü yorumcudan flaş F.Bahçe benzetmesi! Ünlü yorumcudan flaş F.Bahçe benzetmesi! 00:19
Yıldız isim kalp krizi geçirdi! Maç ertelendi Yıldız isim kalp krizi geçirdi! Maç ertelendi 00:12
Cimbom'dan 'acil transfer' operasyonu! Cimbom'dan 'acil transfer' operasyonu! 00:00
Toroğlu değerlendirdi! O pozisyon penaltı mı? Toroğlu değerlendirdi! O pozisyon penaltı mı? 23:59
İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması! "Fred ve Becao..." İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması! "Fred ve Becao..." 23:59