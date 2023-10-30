Edin Dzeko şov

Fenerbahçe'nin 5-0'lık Pendikspor zaferine Edin Dzeko damga vurdu. İlk yarısı 2-0 sona eren maçta ikinci devrede Bosna Hersekli kral, sahne aldı. Önce 65'te savunma arkasına sarkan Szymanski topu sürdü ve boş pozisyondaki Dzeko'ya 'al da at' dedi. 37 yaşındaki süper star da bu ikramı geri çevirmedi. 77'de bu sefer Ferdi'nin pasında ağları sarsan tecrübeli yıldız, 87'de yine Ferdi'nin pasında ceza sahasının dışında topla buluştu ve çok klas bir vuruşla topu ağlara yollayıp sonucu ilan etti

12 YIL SONRA HAT-TRİCK YAPTI

Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, Pendikspor galibiyetinde fileleri 3 kez havalandırmayı başarırken, üst üste 4 lig maçında gol sevinci yaşadı ve gol sayısını 10'a çıkardı. Bosna Hersekli yıldız santrfor, Trendyol Süper Lig'de 10 lig maçında da forma giyerken, 2 kez de asist yaptı. UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 2 golü bulunan Dzeko, bu sezonki gol sayısını 12'ye yükseltti. Dzeko, Ağustos 2011'den (Manchester City-Tottenham) bu yana ilk kez bir lig maçında da hat-trick yaptı.