10'dan iyisi yok!

Bu sezon ligde ve Avrupa'da ortalığı kasıp kavuran Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanında da şov yaptı. Sarı-lacivertliler, 10. hafta mücadelesinde 5-0 kazanarak ligde 10'da 10 yaptı. Karşılaşmanın perdesini 30. dakikada Osayi Samuel'in çevirdiği topta kendi ağlarını bulan kaleci Erdem Canpolat açtı. Rakibine fırsat vermeyen Fenerbahçe, 42'de farkı ikiye çıkarttı. Sezonun yıldızlarından İrfan Can Kahveci, topu ağlara yollayarak 2-0'lık üstünlükle takımını soyunma odasına taşıdı.

FERDİ'DEN İKİ ASİST

İkinci yarıda ise sahada Edin Dzeko şov vardı... 65'te Sebastian Szymanski'nin pasında kendisinin ilk takımının 3. golünü attı. 77 ve 87'de ise Ferdi Kadıoğlu'nun servislerini geri çevirmeyen Bosna Hersekli yıldız, geceyi hat-trick'le kapattı. 5-0 kazanan sarı-lacivertliler, ligde 10'da 10 yaparak en iyi başlangıç rekorunu geliştirdi. Toplamda ise 19'da 19'a ulaşarak tarihi sezon startını sürdürdü. 30 puana yükselerek Galatasaray'dan liderliği geri alan Fenerbahçe, gelecek hafta evindeki derbide Trabzonspor'la karşılaşacak.

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Fenerbahçe, futbol tarihinde tüm kulvarlarda arka arkaya en az 21 resmi maç kazanan 8. farklı takım oldu. Sarılacivertliler, Trabzonspor'u da yenerse Real Madrid'in 22 maçlık rekorunu yakalayacak ve 21 galibiyeti olan M.City'yi geride bırakacak29

Bu sezon çıktığı 10 Süper Lig maçında 29 gol atan Fenerbahçe, ligin bu aşamalarındaki en yüksek sayısını tekrarladı. (2023/24 2022/23 1959/60)

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Süper Lig tarihinde üst üste 5+ deplasman maçını gol yemeden kazanan tek takım Fenerbahçe. 5G (2023) 7G (1961)

FERDİ EDIN'E ÇALIŞTI

Ludogorets maçında yedek bekleyen Ferdi Kadıoğlu, Pendikspor maçına ise 11'de başladı. Etkili bir oyun ortaya koyan ve sol koridoru adeta otobana çeviren tecrübeli futbolcu, Edin Dzeko'nun attığı son iki golün asistini yaptı. 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig'de ilk kez skor katkısı sağladı. Ferdi, Konferans Ligi elemelerinde 1 gol atıp 1 de asist yapmıştı.

SAMET 11'DE

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, son oynanan Ludogorets maçına göre Pendikspor deplasmanında 7 değişiklik yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, kalede İrfan Can'ı kızağa çekti ve Dominik Livakovic'e formayı verdi. Djiku'nun sakatlanmasının ardından Becao'nun partneri olarak ise Samet Akaydin görev yaptı. Jayden Oosterwolde'yi de kesen İsmail Kartal, solda Ferdi Kadıoğlu'nu görevlendirdi. Orta sahada ise; Miha Zajc ile Miguel Crespo'nun yerine İsmail Yüksek ve Sebastian Szymanski şans buldu. Hücum hattında da Ryan Kent ile Michy Batshuayi yedek kulübesine çekildi. İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko 11'de sahaya çıktı.

100. YIL FORMASIYLA ÇIKTI

Fenerbahçe, Pendikspor maçına Cumhuriyetimizin 100. yılı olmasından dolayı hazırladığı özel formayla çıktı. Formanın ön yüzünde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı arka yüzünde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde cumhuriyetimizin 6. yılında çekilen fotoğraf bulunuyor.

CENGİZ KADRO DIŞI

Fenerbahçe, dünkü Pendikspor maçına 6 eksikle çıktı... Hafta içinde ameliyat olan Serdar Aziz, Ludogorets maçında sakatlanan Alexander Djiku ile sakatlıkları süren Mert Hakan Yandaş, Joshua King ve Emre Mor kadroya alınmamıştı. Cengiz Ünder de teknik heyetin kararıyla dün kadroya dahil edilmedi.

İLK 45'TE 15 GOL ATTI

Fenerbahçe, bu sezon sergilediği performansla herkesi mest ederken, ilk yarılarda attığı gollerle de dikkat çekiyor. Sarı- lacivertliler, dün de Pendikspor karşılaşmasının ilk 45 dakikasında rakip filelere 2 gol bıraktı. Toplamda bu sezon ilk yarılarda attığı gol sayısını 15'e çıkaran Fenerbahçe, bu alanda zirvede yer alıyor.