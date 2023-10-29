Pendikspor Fenerbahçe maçı CANLI

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

İsmail Kartal'ın öğrencileri rakibini mağlup ederek ligde galibiyet serisini 10 maça taşımak istiyor.

Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

PENDİKSPOR - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Pendikspor: Erdem, Sequira, Welinton, Berkay, Erdem, Vukovic, İbrahim, Gökcan, Halil Akbunar, Endri Çekiçi, Eren

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Becao, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

PENDİKSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Pendikspor - Fenerbahçe maçı 29 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi beSIN Sports 1'de canlı olarak izleyebilirsiniz...

FENERBAHÇE İLE PENDİKSPOR 3. KEZ RAKİP

Trendyol Süper Lig'in en formda ekibi Fenerbahçe ile bu sezon lige yükselen Pendikspor karşı karşıya geliyor. Tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig'e yükselen Pendikspor, ligde ise ilk kez Fenerbahçe ile kozlarını paylaşıyor. İki takım daha önce iki kez Türkiye Kupası'nda eşleşti. 14 Aralık 1999'da Pendik'te oynanan 3. tur mücadelesinde ev sahibi maçı 2-1 kazanarak tur atlayan taraf olurken, 2012-2013 sezonunda oynanan 4. tur maçında ise bu kez sarı-lacivertliler sahadan galip ayrıldı. Bu süreçte iki tarafın da toplamda ikişer golü bulunuyor.

20 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Sarı-lacivertliler, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'de oynadığı 18 maçtan galibiyetle ayrıldı. Konferans Ligi elemelerinde 6 müsabakaya çıkan Kanarya, 3 kez de gruplarda mücadele etti. İsmail Kartal'ın öğrencileri, Süper Lig'de de 9 maç oynarken, bu süreçteki tüm maçlarda rakiplerine üstünlük sağlayarak 18 maçlık galibiyet serisi elde etti. Geçtiğimiz sezonun son lig maçında Gaziantep FK ve Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i de mağlup eden Fenerbahçe, böylelikle 20 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE KAZANIRSA REKORU GELİŞTİRECEK

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 9 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK'yı mağlup ederek başladığı sezonda sırasıyla Samsunspor ve MKE Ankaragücü'nü deplasmanda yendi. İç sahada Antalyaspor'u, deplasmanda da Alanyaspor'u saf dışı bırakan Kanarya, sonrasında Başakşehir, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Hatayspor maçlarında sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. 'Lig tarihinde sezona en iyi başlayan takım' rekorunun sahibi olan Fenerbahçe, Pendikspor'u yenmesi halinde rekoru 10 maça çıkaracak.

ABDULKADİR BİTİGEN DÜDÜK ÇALIYOR

Pendikspor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Bitigen'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan.