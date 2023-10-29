İsmail Kartal'dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Pendikspor maçı 11'i

Süper Lig tarihinin en iyi başlangıcını yapan Fenerbahçe, 10. hafta maçında bugün Pendikspor'a konuk oluyor.
Süper Lig tarihinin en iyi başlangıcını yapan Fenerbahçe, 10. hafta maçında bugün Pendikspor'a konuk oluyor.
Ligde ve Avrupa'da oynadığı 18 maçı da kazanarak kırılması çok zor bir rekora imza atan sarı-lacivertlilerde hedef; bu rekoru bir adım daha ileri taşımak.
Şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemeyen sarı-kanaryada teknik direktör İsmail Kartal, Pendikspor karşısında ideal 11'ine dönüş yapacak.
DEPLASMANDA GOL YEMEDİ
Fenerbahçe'de as kadrodan bir tek Ludogorets maçında sakatlanan Djiku yer almayacak.
Serdar Aziz'in de hafta içinde ameliyat olması nedeniyle bugün Pendikspor karşısında Becao'nun partnerinin kim olacağı merak konusu oldu.
Şu ana kadar deplasmanda 4 maça çıkan sarı-lacivertliler, henüz kalesinde gol görmedi.
Samsunspor ve Kasımpaşa'yı 2-0'la geçen İsmail Kartal'ın öğrencileri MKE Ankaragücü ve Alanyaspor'u da 1-0'lık skorlarla devirdi.
EN GOLCÜ TAKIM
9 maçlık galibiyet serisinde takımın hücum yönü de istatistiklere yansıdı.
Rakip filelere 24 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 5 gol gördü.
Ligin en golcü takımı olan sarı-lacivertliler, az gol yiyen takımlarından birisi.
5 EKSİK VAR
Fenerbahçe, bugün Pendikspor deplasmanına 5 eksikle çıkacak.
Hafta içinde ameliyat olan Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş, Joshua King ve Emre Mor bugün yok. Ludogorets maçında sakatlanarak ayak kemiğinde kırık oluşan Djiku'yla birlikte eksik sayısı 5'e çıktı.
3. KEZ RAKİP OLUYORLAR
Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor, Fenerbahçe'ye bu alanda ilk kez rakip olacak.
İki takım daha önce iki kez Türkiye Kupası'nda eşleşti. 14 Aralık 1999'da Pendik'te oynanan 3. tur mücadelesinde ev sahibi maçı 2-1 kazanarak tur atlayan taraf olurken, 2012-2013 sezonunda oynanan 4. tur maçında ise bu kez sarı-lacivertliler sahadan galip ayrıldı.
PENDİKSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Welinton, Berkay, Sequira, Vukovic, Lusamba, Halil, Romero, Endri Çekici, Ahmed Hassan
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Samet, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko