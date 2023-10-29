Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal'dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Pendikspor maçı 11'i

İsmail Kartal'dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Pendikspor maçı 11'i

Süper Lig'de ve Avrupa’da oynadığı 18 maçı da kazanan Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanına 19. galibiyet için çıkacak. Sarı-lacivertlilerde hedef; şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız geçmek. Djiku'nun sakatlığı sonrası teknik direktör İsmail Kartal, stoperde oynatacağı isme karar verdi. İşte Fenerbahçe'nin Pendikspor maçında sahaya çıkması beklenen 11'i...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 06:50
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İsmail Kartal'dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Pendikspor maçı 11'i

Süper Lig tarihinin en iyi başlangıcını yapan Fenerbahçe, 10. hafta maçında bugün Pendikspor'a konuk oluyor.

İsmail Kartal'dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Pendikspor maçı 11'i

Ligde ve Avrupa'da oynadığı 18 maçı da kazanarak kırılması çok zor bir rekora imza atan sarı-lacivertlilerde hedef; bu rekoru bir adım daha ileri taşımak.

İsmail Kartal'dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Pendikspor maçı 11'i

Şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemeyen sarı-kanaryada teknik direktör İsmail Kartal, Pendikspor karşısında ideal 11'ine dönüş yapacak.

İsmail Kartal'dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Pendikspor maçı 11'i

DEPLASMANDA GOL YEMEDİ
Fenerbahçe'de as kadrodan bir tek Ludogorets maçında sakatlanan Djiku yer almayacak.

İsmail Kartal'dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Pendikspor maçı 11'i

Serdar Aziz'in de hafta içinde ameliyat olması nedeniyle bugün Pendikspor karşısında Becao'nun partnerinin kim olacağı merak konusu oldu.

İsmail Kartal'dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Pendikspor maçı 11'i

Şu ana kadar deplasmanda 4 maça çıkan sarı-lacivertliler, henüz kalesinde gol görmedi.

İsmail Kartal'dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Pendikspor maçı 11'i

Samsunspor ve Kasımpaşa'yı 2-0'la geçen İsmail Kartal'ın öğrencileri MKE Ankaragücü ve Alanyaspor'u da 1-0'lık skorlarla devirdi.

İsmail Kartal'dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Pendikspor maçı 11'i

EN GOLCÜ TAKIM
9 maçlık galibiyet serisinde takımın hücum yönü de istatistiklere yansıdı.

İsmail Kartal'dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Pendikspor maçı 11'i

Rakip filelere 24 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 5 gol gördü.

İsmail Kartal'dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Pendikspor maçı 11'i

Ligin en golcü takımı olan sarı-lacivertliler, az gol yiyen takımlarından birisi.

İsmail Kartal'dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Pendikspor maçı 11'i

5 EKSİK VAR
Fenerbahçe, bugün Pendikspor deplasmanına 5 eksikle çıkacak.

İsmail Kartal'dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Pendikspor maçı 11'i

Hafta içinde ameliyat olan Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş, Joshua King ve Emre Mor bugün yok. Ludogorets maçında sakatlanarak ayak kemiğinde kırık oluşan Djiku'yla birlikte eksik sayısı 5'e çıktı.

İsmail Kartal'dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Pendikspor maçı 11'i

3. KEZ RAKİP OLUYORLAR
Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor, Fenerbahçe'ye bu alanda ilk kez rakip olacak.

İsmail Kartal'dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Pendikspor maçı 11'i

İki takım daha önce iki kez Türkiye Kupası'nda eşleşti. 14 Aralık 1999'da Pendik'te oynanan 3. tur mücadelesinde ev sahibi maçı 2-1 kazanarak tur atlayan taraf olurken, 2012-2013 sezonunda oynanan 4. tur maçında ise bu kez sarı-lacivertliler sahadan galip ayrıldı.

İsmail Kartal'dan stoper kararı! İşte Fenerbahçe'nin Pendikspor maçı 11'i

PENDİKSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Welinton, Berkay, Sequira, Vukovic, Lusamba, Halil, Romero, Endri Çekici, Ahmed Hassan

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Samet, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko

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