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FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi Samuel: Takımda özgüven oldukça üst düzeyde

Fenerbahçe deplasmanda Pendikspor'u 5-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Sarı lacivertlilerin yıldız oyuncusu Osayi Samuel karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 21:44
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi Samuel: Takımda özgüven oldukça üst düzeyde

Fenerbahçe deplasmanda Pendikspor'u 5-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Sarı lacivertlilerin yıldız oyuncusu Osayi Samuel karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

OSAYI'NİN SÖZLERİ

Osayi Samuel: "Hafta arasında oynadıktan sonra haftasonunda ligde kazanmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Takım olarak her maç gelişmenin önemine inanıyoruz. Gelecek hafta yine önemli bir maça çıkacağız. Takımda özgüven oldukça üst düzeyde."

"TARAFTAR TAKIMI İTİYOR"

Sarı laciverti taraftarla hakkında konuşan Osayi, Taraftar her maç takımı çok itiyor. Bunu yoğun şekilde hissediyoruz. Biz de kazanarak onları mutlu ettiğimizi düşünüyoruz." dedi.

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