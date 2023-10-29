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FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan flaş transfer talebi!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de gözler ocak ayına çevrildi. Devre arasında yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın takviye istediği mevki ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 14:28
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FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan flaş transfer talebi!

Yarıştığı kulvarlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkatleri çeken Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan flaş transfer talebi!

Jorge Jesus ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına İsmail Kartal'ı getiren sarı-lacivertliler, sil baştan bir kadro kurdu.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan flaş transfer talebi!

Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çeken Kanarya, kadrosuna kattığı yıldız isimlerle büyük ses getirdi.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan flaş transfer talebi!

Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde oynanan futbol ve alınan başarılı sonuçlarla taraftarını mest eden Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandı.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan flaş transfer talebi!

Sarı-lacivertliler, ocak ayında yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk kupasını müzesine götürmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan flaş transfer talebi!

Bu doğrultuda girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'dan flaş bir hamle geldi.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan flaş transfer talebi!

Luan Peres'in sahalara dönüş tarihinin belli olmaması, Serdar Aziz'in sık sakatlığı ve geçtiğimiz günlerde atroskopi yapılması, Djiku'nun 6 hafta sahalardan uzak kalacak olması teknik heyeti harekete geçirdi.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan flaş transfer talebi!

STOPER TRANSFERİ İSTEDİ

Sabah'ın haberine göre; İsmail Kartal, yönetimden ocak ayında stoper alınmasını istedi.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan flaş transfer talebi!

Sarı-lacivertli yönetim, müthiş bir performansa imza atan hocası Kartal'ın isteğini yerine getirmek için çalışmalara başladı.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan flaş transfer talebi!

Becao-Djiku ikilisiyle rekabete girecek seviyede bir isme bakılırken, en önemli kriterlerden biri de Afrika Kupası'na gitmeyecek biri olması.

FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan flaş transfer talebi!

Yabancı sınırlaması nedeniyle Luan Peres'i elden çıkarmanın yolları aranıyor.

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