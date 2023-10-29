FENERBAHÇE HABERİ - İsmail Kartal'dan flaş transfer talebi!

Yarıştığı kulvarlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkatleri çeken Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Yarıştığı kulvarlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkatleri çeken Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Jorge Jesus ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına İsmail Kartal'ı getiren sarı-lacivertliler, sil baştan bir kadro kurdu.
Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çeken Kanarya, kadrosuna kattığı yıldız isimlerle büyük ses getirdi.
Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde oynanan futbol ve alınan başarılı sonuçlarla taraftarını mest eden Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandı.
Sarı-lacivertliler, ocak ayında yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk kupasını müzesine götürmek istiyor.
Bu doğrultuda girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'dan flaş bir hamle geldi.
Luan Peres'in sahalara dönüş tarihinin belli olmaması, Serdar Aziz'in sık sakatlığı ve geçtiğimiz günlerde atroskopi yapılması, Djiku'nun 6 hafta sahalardan uzak kalacak olması teknik heyeti harekete geçirdi.
STOPER TRANSFERİ İSTEDİ
Sabah'ın haberine göre; İsmail Kartal, yönetimden ocak ayında stoper alınmasını istedi.
Sarı-lacivertli yönetim, müthiş bir performansa imza atan hocası Kartal'ın isteğini yerine getirmek için çalışmalara başladı.
Becao-Djiku ikilisiyle rekabete girecek seviyede bir isme bakılırken, en önemli kriterlerden biri de Afrika Kupası'na gitmeyecek biri olması.
Yabancı sınırlaması nedeniyle Luan Peres'i elden çıkarmanın yolları aranıyor.